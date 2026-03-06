¿Por sus vínculos al narco? Peso Pluma es abucheado en partido de basquet por este fuerte motivo

Ciudad de México.- El famoso cantante de corridos tumbados, reconocido como Peso Pluma, pasó de ser ovacionado en sus presentaciones sobre el escenario, a ser abucheado en partido de basquet ball por parte de los presentes en este momento, que lo señalaron de "malagradecido" a causa de un fuerte motivo, que está dividiendo las opiniones entre apoyo y hate en su contra, ¿acaso es por sus vínculos al narcotráfico?

En medio de la guerra declarada por parte del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a los cárteles del narcotráfico en México y en todo el mundo, se comenzó una masiva cancelación de visas de trabajo a artistas vinculados con estas organizaciones criminales para que se sometan a un proceso para confirmar que no tienen nada que ver, y mucho se dijo que uno de ellos fue el intérprete de Ella Baila Sola.

Pero, en esta ocasión estos aparentes vínculos no es lo que lo está viralizando en redes sociales como X, anteriormente conocido como Twitter, sino el hecho de que se ha comenzado a afirmar que trató de una manera muy grosera a una de sus fanáticas cuando solamente ella quería tomarse una fotografía con él, declarando que era un "malagradecido" porque es por su público que tiene tanto éxito.

El video que circula en las redes sociales y ya es viral, se puede ver al creador de Tommy y Pamela mientras que está sentado en las primeras filas a la espera de un partido de basquet, junto a un amigo suyo, y después una chica desconocida se acerca y se toma una selfie con él, sorprendiendo al cantante de corridos su acción, quién después le hizo un gesto de negación y con su mano le pidió que se retirara, que ocasionó que los presentes que lo grabaron le abuchearan.

Como era de esperarse, internautas han dividido sus opiniones de las acciones de Hassan Emilio Kabande Laija, nombre real del conocido como Peso Pluma, debido a que muchos señalaron que la joven fue la grosera porque solo le puso el teléfono en la cara y eso no era correcto, pues aunque es un famoso, no está en la obligación de cumplir todos los caprichos de la gente, mientras que otros afirmaron que no es la forma de tratar a una fan. Hasta el momento, la 'Doble P'no se ha pronunciado al respecto.

Fuente: Tribuna del Yaqui