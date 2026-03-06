¿Quién gana la Supervivencia HOY en 'Exatlón México'? Adelantos de este viernes 6 de marzo de 2026

Ciudad de México.- El fin de semana ya llegó y para el Exatlón México es momento de que los atletas se preparan para defender su camiseta, y evitar que este viernes 6 de marzo del 2026 queden en zona de riesgo sus compañeras. Ante esto, en cuentas de spoilers, se ha revelado quien ganaría hoy la Supervivencia, que es de vital importancia, pues están en riesgo las mujeres por parte de los azules y los hombres rojos.

El reality deportivo de TV Azteca, sigue dando de que hablar por sus polémicas, pues nadie quiere quedar fuera de la competencia y las rivalidades cada vez se intensifican más, en especial en los últimos días de la semana que se acerca el tan temido Duelo de Eliminación. En esta ocasión todo parece indicar que no habrá tregua y las polémicas, los insultos van a seguir a la orden del día mientras que se enfocan en proteger a los integrantes de sus equipos.

En cuando a la ventaja, que le daría 10 segundos de retraso a los rivales en el comienzo de una carrera o proyectiles extras en la competencia que deseen, va a ser una vez más para el equipo de Evelyn Guijarro, después de la doble derrota que enfrentaron el pasado jueves 5 de marzo con la Villa 360 y la Medalla Grupal.

Inicia la secuencia por la Supervivencia. Rojos y Azules lucharán con todo por asegurar a los integrantes de sus equipos.

No te pierdas mañana estas grandes batallas en #ExatlónMéxico a las 8:30 PM por Azteca UNO. pic.twitter.com/OIcUH0FvDU — Exatlón México (@ExatlonMx) March 6, 2026

Con respecto al duelo de la Supervivencia que habrá este viernes 6 de marzo, se ha dicho que será una victoria muy importante para el equipo de Mati Álvarez, ya que será la oportunidad de sacar a una de las chicas azules y mantener a todos los rojos unidos. Con respecto al segundo duelo, se sabrá hasta el próximo domingo 8 de marzo, y si resultan ganadores los rojos, irán 3 mujeres azules al Duelo de Eliminación, pero si los azules remontan, y ganan el domingo, el primero y un mini juego, irán las últimas tres mujeres rojas.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad habría solo victoria roja.

Fuente: Tribuna del Yaqui