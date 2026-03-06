Rafa González rompe el silencio a acusaciones de violencia y ser pausado de la Banda Los Recoditos

Ciudad de México.- El reconocido cantante de banda mexicano, Rafa González, acaba de emplear sus redes sociales para compartir un video en el que decide romper el silencio, con respecto a las recientes acusaciones de violencia doméstica que hizo su esposa, Fernanda Redondo Cortéz, en su contra, lo cual llevó a la banda para la que ha sido vocalista por años, Los Recoditos, lo hayan pausado de sus shows.

Fue mediante un video en TikTok que Fernanda, declaró que los 12 años de matrimonio que tenían los ha vivido entre maltrato físico, psicológico y emocional, asegurando que la situación ha causado un deterioro de manera grave su salud mental, al grado de que actualmente recibe atención psiquiátrica, agregando que en caso de que le llegue a pasar algo o a personas cercanas a ella, culpa directamente al intérprete de Mi Último Deseo o gente cercanas a él.

Ante esta situación, la banda anteriormente mencionada, a través de su cuenta de Instagram, confirmaron que su agrupación tiene una postura de cero tolerancia ante cualquier forma de violencia, y comprometidos con el respeto, la integridad y los valores que promueves, tomaron la decisión de pausar a Rafael de sus funciones como cantante hasta que se aclare su situación: "Por lo anterior y de común acuerdo con Rafael, tomamos la decisión de pausar temporalmente sus actividades como cantante en la Banda, con el fin de que pueda concentrarse en atender y esclarecer la situación que actualmente enfrenta".

Ahora, el vocalista de temas como No Te Quiero Perder, declaró que ya se está haciendo cargo de las acusaciones en su contra y que dejará todo en manos de las autoridades correspondientes, asegurando que confía en que van a poder demostrar su inocencia en este caso: "Quiero compartirles que ya me estoy ocupando de atender ese tema en el cual se me está involucrando y que, por antecedente, tendrá que someterse a consideración de las autoridades competentes, en las cuales confío plenamente".

Ante esto, agregó que sabe perfectamente que todo lo que ha salido a la luz por parte de su ahora expareja, son falsedades y él ya tiene a sus abogados trabajando en comprobar como demostrar esa inocencia, afirmando a fans que no va a fallarles con esta situación: "Estoy convencido de que toda la falsa información que se está diciendo de mi persona se aclarará en su momento. Por lo pronto, y por asesoría de mis abogados, no puedo dar más detalles al respecto. Pero lo que sí les puedo decir es que no les voy a fallar”.

Finalmente, el intérprete de Ando Bien Loco, declaró que sí fue de común acuerdo con los directivos de su banda, el pausar su participación como cantante ante un tema personal y no tiene la costumbre de ventilar sus asuntos personales: "Es una decisión que he tomado para poder resolver de manera correcta este asunto, dentro del cual, repito, demostraré la falsedad de los hechos de los cuales se me está acusando".

Quien realmente me conoce sabe el tipo de persona que soy y que sería incapaz de hacerle daño a una mujer. Confío en que todo esto se va a aclarar. Solo me resta desearle lo mejor a la persona que está pretendiendo hacerme daño en mi carrera profesional, esperando que Dios la bendiga y la haga recapacitar sobre lo injusto de su actuar", concluyó.

Fuente: Tribuna del Yaqui