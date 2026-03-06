Saskia Niño de Rivera se disculpa con familia de Carmen Salinas y dice se arrepiente de exhibirla

Ciudad de México.- La reconocida activista mexicana, Saskia Niño de Rivera, de nueva cuenta está dando de que hablar, a causa de que brindó una entrevista en la que se disculpó públicamente con la familia de la reconocida y fallecida actriz de melodramas mexicana, Carmen Salinas, dejando muy en claro que se arrepiente de exhibirla en la forma que lo hizo, asegurando que desde un inicio se debió de editar su nombre y que no saliera a la luz.

Como se sabe, hace casi una semana que el preso condenado a más de 70 años de prisión por asesinato, identificado como 'El Beto', declaró a la fallecida actriz de Televisa de comprar niños y luego sacrificarlos. Ante esto, la familia de Carmen se lanzaron contra la hermana de Sofía Niño de Rivera, debido a que consideraron una absoluta falta de respeto esta situación, en especial porque fue el único nombre que no censuraron.

Ahora, después de tantos dimes y diretes, finalmente Saskia ha decidido dejar en claro que entiende que fue terrible el error editorial que cometieron, y que por eso han editado de nueva cuenta el capítulo, para finalmente censurar el nombre y resubirlo protegiendo su identidad: "Es que por un error editorial que reconozco que tuvo...bueno, que tuve como cabeza de este equipo y lo hablé con el equipo editorial (del podcast Penitencia), automáticamente se bajó el capítulo se editó y se volvió a subir".

Pero, dado a que Internet no olvida y antes de que quitaran el video original en el que aparece el nombre de la actriz de Mi Corazón Es Tuyo, ya se había grabado el fragmentos y viralizado por todas las redes sociales, por lo que incluso se cree que podría haber una demanda por parte de la familia de Salinas, a la que Niño de Rivera declaró que dará la cara de ser necesario: "Si hay que atender las cosas desde lo legal lo atendemos".

Finalmente pidió una disculpa pública para toda la familia de Carmen, declarando que fue un gran error el no cubrir el nombre desde ese momento, pero aseguró que desea aclarar que ella no dijo nada de la actriz, sino que fue alguien más y no se puede hacer responsable de eso: "Una disculpa pública en este momento para la familia y para quien sea que haya visto afectado por este error desafortunado editorial que tuvo el capítulo. Que sí quiero aclarar algo y es que yo no dije lo dijo alguien más"

El capítulo y la historia de Beto que va mucho más allá de la mención de este nombre... La historia de Beto vale por sí sola", concluyo

Saskia Niño de Rivera ofreció una disculpa pública a la familia de Carmen Salinas luego de la polémica generada por un fragmento de su podcast Penitencia.

Fuente: Tribuna del Yaqui