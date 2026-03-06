¿Timothée Chalamet o Leonardo DiCaprio? Se filtra quién ganaría el Premio Oscar 2026 a Mejor Actor

Los Ángeles, Estados Unidos.- A ton solo unos días de que se realice la entrega de los Premios Oscar 2026, se ha comenzado a decir quién sería el artista que está como favorito en votaciones, por lo que podría ser el ganador a Mejor Actor. Según los informes filtrados, el nombre sería una completa sorpresa para muchos y para otros no tanto, ¿acaso será para Timothée Chalamet o una vez más Leonardo DiCaprio impactara a sus fans?

El próximo domingo 15 de marzo del 2026, se realizará la entrega de los Premios Oscar, que serán realizaros en el Dolby Theatre de Los Ángeles, California, donde se podrá ver quienes son los nominados que se llevarán su galardón en la respectiva categoría en la que fueron considerados como uno de los mejores del año. En esta ocasión, filmes como Sinners, han sido los favoritos para arrasar con las estatuillas, así como Guillermo del Toro.

A estar tan solo a una semana del evento de Hollywood más importante del año, ya han salido a la luz varias especulaciones sobre quién sería el actor que va a llevarse la estatuilla dorada como el Mejor Actor de la temporada, en la que al inicio se consideró que sería el novio de Kylie Jenner el que se lo llevaría, pero desde hace un par de semanas las cosas dieron un giro inesperada con esto.

Ahora, en redes sociales se ha informado que pese a lo que podría pensarse, ni Leonardo con One Battle After Another o Timothée con Marty Supreme, serían los candidato favoritos, sino que en realidad quien se perfila a alzar el premio sería el actor Michael B. Jordan, por su papel protagónico en Sinners. De resultar ser cierta esta información esta sería la primera estatuilla dorada que ganaría el actor en su carrera.

De la misma manera, se informó que aunque es significativamente alto el número de apoyo en las votaciones, se afirma que DiCaprio le pisa los talones junto a Ethan Hawke, por su participación en Blue Moon, mientras que muy por debajo de ellos se encontraría Chalamet y Wagner Moura con el filme, The Secret Agent. Cabe mencionar que esta información es extraoficial y los resultados podrían ser completamente diferentes.

Fuente: Tribuna del Yaqui