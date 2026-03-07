Adrián Di Monte es acusado de maltratar a su esposa Nuja en '¿Apostarías Por Mi?'; Sandra Itzel reacciona

Ciudad de México.- El reconocido actor y deportista mexicano, Adrián Di Monte, una vez más está en el centro del escándalo, debido a que de nueva cuenta, en redes sociales está siendo acusado de maltratar a su esposa actual, Nuja Amar, por la manera en que este le hizo una terrible escena de celos, después de una de las dinámicas de ¿Apostarías Por Mi?, por lo que su exesposa, la actriz, Sandra Itzel, en una reciente entrevista, así reaccionó al momento.

Como se sabe, la intérprete de Gato y el reconocido actor de melodramas de Televisa, estuvieron juntos por más de 10 años, y después de su separación, la artista decidió acusar de violencia domestica a Di Monte, afirmando que hubo infidelidades, maltrato psicológico, emocional e incluso llegó a la físico, por lo que incluso en este momento se encuentran en medio de una batalla legal, en la que él se dice inocente.

Pero, ahora, durante su participación en el reality show, en el que junto a su esposa ya llevaba varias semanas compitiendo, el público ha afirmado que el exintegrante de Reto 4 Elementos es un "patán", que no cuida de su esposa y hasta afirman que sí es un violento, en especial de una de las fiestas, pues después de que Nuja bailó sobre una tarima con algunos de los participantes, este se enojó y le reclamó: "Estábamos bailando juntos, te subes a la tarima sola y luego te quedas ahí perreando, a la ver..., ¿cómo por?, con unos negros rodeándote... Quítate esa madre, no es correcto y sabes muy bien…", reclamó Adrián.

Yo sé muy bien, pero conmigo no te desquites de lo que otras personas te han hecho pasar a ti, deberías actuar más inteligente, de verdad", respondió Nuja.

Ante este intercambió entre la pareja, en el que el público lo tachó de ser un violento y le dieron la razón a la exparticipante de Las Estrellas Bailan en Hoy, la prensa mexicana cuestionó a Sandra sobre este tema, ella fue contundente al afirmar que no quiere hablar de esto, pues no le compete: "De ese tema no tengo nada que opinar, es un tema que forma parte de mi pasado, no está en mi presente. Algo que siempre he dicho que por respeto a la persona que está hoy en día conmigo (De Santana) , no tengo nada que decir al respecto más de lo que yo estoy viviendo".

De la misma manera, dejó en claro que agradece a todos los que la han apoyado desde que salió a acusar al exparticipante de La Casa de los Famosos México, asegurando que fue algo difícil, pero que ahora se encuentra muy feliz y agradecida con todo lo que vive en este momento: "Yo agradezco muchísimo a las personas que me han acompañado y que han estado conmigo, que ha sido parte de esa fortaleza porque pasé un tiempo muy difícil y hoy en día saber que estoy siendo tan feliz, es lo único con lo que yo me quedo y estoy agradecida".

Yo siempre he sido una persona que me gusta hablar con verdad, que cuando tengo algo que decir lo digo y cuando no tengo sostenerlo, mejor no lo menciono… ahorita estoy muy enfocada en mi pareja actual, en mi trabajo… Cerré esa página desde la paz… en mi corazón no hay sentimientos negativos y deseo bendición para todo el mundo", concluyó.

Fuente: Tribuna de Yaqui