Aleks Syntek es acusado de contagiar ETS a sus supuestas tres amantes; filtran 'reclamos' al cantante

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Aleks Syntek, una vez más se encuentra en medio del escándalo debido a que fue acusado de contagiar de ETS, a las que se dicen que son sus supuestas tres amantes, incluso en redes sociales se han filtrado los aparentes reclamos que harían en conjunto las mujeres vinculadas a él. Según informes del reconocido periodista argentino, Javier Ceriani.

El periodista, a través del más reciente capítulo de su canal de YouTube, mencionó que sabe que Nereyda, a la que llama "la amante número uno", fue la que dio aviso a la esposa del intérprete de Duele el Amor sobre su relación extramarital y que había dos mujeres más, afirmando que la segunda es una DJ chilena conocida como Floppi y la otra sería asistente del artist, de nombre Astrid.

Según el expresentador de Chisme No Like, las tres mujeres se conocen y comenzaron a comunicarse sobre sus respectiva relación con Aleks: "Se empiezan a comunicar entre ellas y se dan cuenta que todas son amantes", agregando que en esas conversaciones, lo han acusado de contagiarlas de una ETS: "Aleks Syntek está siendo acusado de tener unas verruguitas en su pipí y las amantes se comunicaron entre ellas para reclamarle".

Le salen unas verrugas horribles en el pe... y tiene que quemárselas para que no se las vean", dijo Nereyda. A lo que Floppi contesto: "Una vez me dijo que eran verrugas por humedad, qué mentiroso", expuso Ceriani en su canal.

Supuestas amantes de Aleks. Internet

Fue Ceriani el que acusó directamente al intérprete de temas como Loca e Intocabe, de tener papiloma humano, destacando que está mintiendo a las supuestas tres amantes que tiene, con asociarlo a temas relacionados con la humedad, afirmando que no está cuidando de su salud ni la de su esposa, por esta situación tan lamentable: "El papiloma humano puede causar cáncer pélvico y puede matarte, es incurable, lo puedes tratar, pero el papiloma queda para toda la vida", concuyó.

Hasta el momento, el creador de Sexo Pudor y Lágrimas, no se ha pronunciado ante las terribles y graves acusaciones del argentino, pero se espera que pronto hable al respecto de esta situación, y salga para desmentir o aclarar estos señalamientos en su contra. Cabe mencionar, que en el último año, ya se ha acusado al artista mexicano de estar en problemas de alcohol, sustancias nocivas y hasta crisis de salud mental.

Fuente: Tribuna del Yaqui