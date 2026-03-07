Aleks Syntek es acusado de contagiar ETS a sus supuestas tres amantes; filtran 'reclamos' al cantante

Ciudad de México.- El reconocido cantante mexicano, Aleks Syntek, una vez más se encuentra en medio del escándalo debido a que fue acusado de contagiar de ETS, a las que se dicen que son sus supuestas tres amantes, incluso en redes sociales se han filtrado los aparentes reclamos que harían en conjunto las mujeres vinculadas a él. Según informes del reconocido periodista argentino, Javier Ceriani.
El periodista, a través del más reciente capítulo de su canal de YouTube, mencionó que sabe que Nereyda, a la que llama "la amante número uno", fue la que dio aviso a la esposa del intérprete de Duele el Amor sobre su relación extramarital y que había dos mujeres más, afirmando que la segunda es una DJ chilena conocida como Floppi y la otra sería asistente del artist, de nombre Astrid.
Según el expresentador de Chisme No Like, las tres mujeres se conocen y comenzaron a comunicarse sobre sus respectiva relación con Aleks: "Se empiezan a comunicar entre ellas y se dan cuenta que todas son amantes", agregando que en esas conversaciones, lo han acusado de contagiarlas de una ETS: "Aleks Syntek está siendo acusado de tener unas verruguitas en su pipí y las amantes se comunicaron entre ellas para reclamarle".
Le salen unas verrugas horribles en el pe... y tiene que quemárselas para que no se las vean", dijo Nereyda. A lo que Floppi contesto: "Una vez me dijo que eran verrugas por humedad, qué mentiroso", expuso Ceriani en su canal.
Fue Ceriani el que acusó directamente al intérprete de temas como Loca e Intocabe, de tener papiloma humano, destacando que está mintiendo a las supuestas tres amantes que tiene, con asociarlo a temas relacionados con la humedad, afirmando que no está cuidando de su salud ni la de su esposa, por esta situación tan lamentable: "El papiloma humano puede causar cáncer pélvico y puede matarte, es incurable, lo puedes tratar, pero el papiloma queda para toda la vida", concuyó.
Hasta el momento, el creador de Sexo Pudor y Lágrimas, no se ha pronunciado ante las terribles y graves acusaciones del argentino, pero se espera que pronto hable al respecto de esta situación, y salga para desmentir o aclarar estos señalamientos en su contra. Cabe mencionar, que en el último año, ya se ha acusado al artista mexicano de estar en problemas de alcohol, sustancias nocivas y hasta crisis de salud mental.
Fuente: Tribuna del Yaqui