Caso de Rafa González, vocalista de Los Recoditos, toma nuevo rumbo tras VIDEO de su ex autolesionándose

Ciudad de México.- El escándalo que vincula directamente al reconocido cantante de la banda mexicana Los Recoditos, Rafa González, con su expareja Fernanda Redondo Cortéz, quien lo acusó de violencia doméstica, ahora dio un giro radical, o al menos así aparenta tras los videos que difundió la creadora de contenido Jaqueline Martínez, quien se hace llamar en redes sociales simplemente Chamonic.

La influencer aclaró que la fuente de donde proviene el material audiovisual le contó que Redondo Cortéz está bajo tratamiento desde antes de conocer al famoso. Además, aparentemente este tipo de situaciones no son nuevas en su vida, pues habría pasado momentos bastante complicados con los padres de sus hijos. Sin embargo, lo que más impresiona son los clips difundidos, ya que en uno se observa a la mujer golpeándose repetidamente contra la puerta de una habitación; incluso se escucha a alguien llorando de fondo y uno de sus hijos la cuestiona por sus acciones.

Jaqueline pudo contactarse con familiares cercanos que aseguran que no es la primera vez que ella actúa de esta forma, pues en otras ocasiones ya se ha hecho daño, grabaciones que incluso han sido realizadas por sus propios descendientes. Por su parte, Fernanda aceptó que los videos no son falsos, pero justificó su actuar diciendo que Rafa "sacaba lo peor de ella", porque en uno de los momentos que ahora circulan en la web el famoso pretendía ingresarla en contra de su voluntad en un centro de rehabilitación.

"Él sacaba lo peor de mí, ese día que golpeé la puerta (…) no quería ser anexada y golpeé la puerta para que él abriera el portón y me dejara salir", afirmó. Por lo pronto, el vocalista sigue firme en que se trata de una campaña de difamación. Las autoridades de Sinaloa continúan investigando los hechos y recolectando pruebas para determinar si González es o no culpable. En TRIBUNA estaremos al pendiente de cualquier actualización.

Hasta nuevo aviso, el artista seguirá alejado de los escenarios, pues considera que debe enfocarse en su proceso legal. Ahora bien, la postura de Los Recoditos es que rechazan cualquier tipo de violencia y Rafa González quedó fuera del grupo bajo una decisión que ambas partes tomaron mientras la ley esclarece lo que realmente sucede en este caso que desde hace días comenzó a dar de qué hablar.

