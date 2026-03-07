Emiliano Aguilar opina sobre supuestos rituales con niños de Carmen Salinas y su hija le responde

Ciudad de México.- Continúa el tremendo escándalo que surgió a partir de la difusión de un podcast de Saskia Niño de Rivera, en el que se acusa a la actriz de Televisa Carmen Salinas de realizar supuestos rituales con niños. Ahora también se sumó al tema el rapero mexicano Emiliano Aguilar, y a la hija de la estrella de la televisión, María Eugenia Plascencia, no le parecieron para nada adecuadas las palabras del músico.

Para empezar, Emiliano subió un video a su cuenta de TikTok donde mencionó que él considera que hay más figuras públicas involucradas en este tipo de prácticas, aunque eso sí, no mencionó otros nombres además del de Salinas: "Se acuerdan lo que dije, ahora ya ven todo lo de Carmelita Salinas, ah pues yo estoy loco, ¿verdad?, 'no sé nada'. Wachen lo de Carmelita Salinas, lo que andaba haciendo y no nada más ella… no que echaba mentiras, puras verdades conmigo, carnales".

Evidentemente, María Eugenia no se quedó con los brazos cruzados y en entrevista con Venga la Alegría expresó su malestar por las declaraciones del famoso, pues asegura que todo esto daña la imagen de la celebridad que perdió la vida el 9 de diciembre de 2021 a causa de un derrame cerebral derivado de hipertensión, seguido de un paro cardíaco, dejando atrás un amplio legado artístico en telenovelas y películas.

Carmen Salinas

"Ni siquiera conoció a mi mamá", empezó Plascencia para después dar a entender que el hijo de Pepe Aguilar simplemente quiere colgarse de la memoria de su progenitora. Incluso agregó que Carmen quería bastante a Don Antonio Aguilar: "Y qué mal que lo haga porque ni siquiera conoció a mi mamá ni nada de eso. Mucha gente se quiere colgar de mi mamá. Ni siquiera la conoció y su abuelito de él quiso mucho a mi mamá".

Por último, pidió respeto para la difunta y aseguró que buscará la manera de resarcir el daño causado a la trayectoria de la creadora de Aventurera: "Tengo que ver cómo limpiar bien el nombre de mi mamá". Lo anterior porque el nombre de la comediante ha sido tendencia desde hace semanas, y no precisamente por cosas positivas, ya que hay quienes han dado por hecho su culpabilidad cuando no existe nada legal que lo demuestre.

