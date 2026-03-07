Escándalo en Instagram deja a Freddy Leyva suspendido de CD9; lo acusan de pedir fotos y dinero

Ciudad de México. - Uno de los integrantes de la banda mexicana CD9, que inició en 2013, fue suspendido de sus actividades tras discutir con un internauta en redes sociales. Se trata de Freddy Leyva, quien comenzó un intercambio de mensajes vía Instagram en una conversación privada que poco a poco derivó en insultos. Las capturas ya se hicieron virales en plataformas como X (antes Twitter), pero la situación no quedó ahí, ya que a partir de ese momento surgieron acusaciones más fuertes contra el joven.

Se asegura que el cantante solicitaba fotografías íntimas a sus fans, además de que hay rumores de que pidió dinero prestado a sus admiradores, sumando todo esto a los supuestos comentarios despectivos hacia usuarios. De hecho, el pasado 5 de marzo de 2026 reconoció su error al responder impulsivamente a una cuenta anónima que, según mencionó, intentó provocarlo con sus palabras.

Después de tanta controversia, se pronunció su grupo, generando tendencia, ya que los demás integrantes de CD9 confirmaron mediante un comunicado conjunto que Freddy quedó fuera de la agrupación mientras se hace cargo de "los asuntos que le corresponde resolver". Sobre esto, el hombre de 31 años, quien debutó a través de Sony Music, todavía no se ha pronunciado públicamente.

Comunicado

El comunicado ha causado un gran revuelo, y no todos están de acuerdo con la decisión de Jos Canela, Alonso Villalpando, Alan Navarro y Bryan Mouque, quienes se justificaron explicando que lo hacen por el bien del proyecto, construido a base de disciplina y compromiso hacia sus seguidores. Cabe resaltar que CD9 se separó en 2021 y en 2024 decidió regresar juntos a los escenarios.

El caso de Freddy Leyva es la clara prueba de cómo puedes tener el apoyo y cariño de miles de fans… y aún así terminar tu carrera porque se te subió la mierda a la cabeza… bye naco pic.twitter.com/6Z8Yp5TXV2 — Pao?? (@paowithjos) March 7, 2026

"Sabemos que CD9 significa mucho para muchas personas y, precisamente por eso, creemos que en momentos como este lo más importante es actuar con claridad, responsabilidad y respeto hacia lo que hemos construido. Gracias por el cariño y por seguir acompañándonos", concluye el comunicado, que actualmente cuenta con numerosos comentarios, entre los que se refleja la división de su fandom.

Fuente: Tribuna del Yaqui