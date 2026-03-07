Estas son señales de que tu perro tiene insomnio y las posibles causas detrás de su falta de sueño

Ciudad de México.- Así como los humanos, los perros también tienen un ciclo de sueño, por lo que es importante que estés atento a estas señales en caso de sospechar que tu mejor amigo tiene insomnio, y las posibles causas que estarían detrás de su falta de sueño. En caso de sospechar que algo podría estar muy mal en su salud, es importante acudir a un veterinario.
Generalmente, un perro adulto que es sano, puede tener un horario de sueño de entre las 10 y 14 horas, aunque este tiempo varia mucho de la raza, en la que razas medianas y de trabajo suelen dormir menos porque tienen mayor energía, los de razas grandes a gigantes más, y razas pequeñas varian según su nivel de actividad y energía, pero en una media general son de 10 a 14 horas, mientras que los de edad adulto avanzado, de 7 años hacía arriba, llegan a descansar hasta 18 horas a lo largo del día, que incluye la noche.
Debido a su instinto protector, un can no suele dormir muchas horas seguidas y suelen tener intervalos de breve actividad nocturno o en el día entre sus siestas, sin embargo, también tienen una media para conocer si está padeciendo de insomnio, ya que suelen mostrar una inquietud inusual, quejidos y paseos por todo su espacio, que podía ser de una simple incomodidad a una enfermedad severa que necesita de atención veterinaria.
Señales de que tu perro tiene insomnio.
- Inquietud nocturna: Caminar por la casa, dar vueltas, o subir y bajar de la cama constantemente.
- Vocalización: Ladrido, gemido o llanto durante la noche.
- Comportamiento diurno inusual: Parece cansado, apático o irritable durante el día.
- Incapacidad para acomodarse: Cambios de postura frecuentes o evitar tumbarse en su lugar habitual.
- Desorientación: Merodear o parecer confundido durante la noche.
- Jadeo sin calor aparente o actividad extenuante: Puede indicar dolor o estrés.
Causas comunes del insomnio.
- Dolor físico: El perro podría tener una lesión física, inflamación en sus articulaciones o en alguno de sus órganos.
- Problemas de piel: Podría tener irritaciones no visibles a simple vista, generadas por picaduras de garrapatas o derivados, infecciones de piel por humedad o quemaduras.
- Ansiedad: Estrés por cambios en el entorno.
- Disfunción cognitiva: Demencia senil en perros mayores.
Cuándo acudir al veterinario
En caso de que tu perro no presente problemas de piel visibles, no haya algún cambio relevante que cause un estrés o deba adaptarse, y en caso de persistir esto por más de dos días, es importante que acudas a un médico, pues al igual que los humanos, los perros necesitan un ciclo de sueño, y en caso de venir con otros síntomas como pérdida de apetito, vómitos, diarrea o cojera.
