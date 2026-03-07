Fátima Bosch da conferencia en Harvard y responde contundente a mujer que le pide renuncie a su corona

Cambridge, Massachusetts.- De nueva cuenta la reconocida reina de belleza, Fátima Bosch, acaba de dar de que hablar y viralizarse en redes sociales, debido a que durante su conferencia en Harvard, una mujer le cuestionó su triunfo en Miss Universo 2025, y por ende le pidió que renuncie a su corona, a lo que la mexicana no quiso quedarse callada y sin dudarlo le dio una contundente respuesta.

El pasado viernes 6 de marzo de este 2026, Bosch fue una de las participantes en la Mexico 2026 de la Universidad de Harvard, que es un foro académico que se realiza de manera anual, en donde líderes, emprendedores y figuras públicas reflexionan sobre el papel de México en el mundo.

Durante la sesión de preguntas del público, una asistente cuestionó directamente la legitimidad de su coronación. La mujer mencionó las controversias alrededor de la organización Miss Universo y señaló rumores que han circulado sobre el proceso de elección, preguntando por qué Bosch decidió conservar la corona en lugar de renunciar para enviar un mensaje sobre la supuesta falta de justicia en el resultado.

El traje sastre se combina así (al estilo Carolina Herrera) para un look elegante en primavera/verano 2026, según Fátima Bosch: https://t.co/cvvGo4nirP uD83EuDD29 pic.twitter.com/HFGFFuY902 — Glamour Mex y Latam (@GlamourMex) March 5, 2026

Por gente como tú es que la gente se mete el pie y cuestiona cuando una mujer tiene un puesto. Yo no veo que le cuestionen a ningún hombre cuando tiene un puesto, jamás.

Claro que no voy a renunciar porque yo trabajé duro por esa corona y por eso gané yo. He estado haciendo cosas que nunca antes en la historia se habían hecho como quitarme los tacones, meterte a una comunidad y llevar medicinas a un pueblo que nadie quería ir porque solo querían estar en tacones y saludar.

Fuente: Tribuna del Yaqui