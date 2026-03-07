Fernanda Redondo asegura que vocalista de Los Recoditos le destruyó su celular con evidencia

Ciudad de México.- Fernanda Redondo, quien tenía una relación sentimental con Rafa González, integrante de la agrupación Los Recoditos, compartió recientemente un video a través de su perfil en TikTok. En las imágenes se aprecia un teléfonos celular totalmente roto e inservible. Según el testimonio de la joven, este aparato contenía imágenes y mensajes que sustentan las acusaciones de agresiones físicas que ella ha hecho públicas contra el músico.

En la descripción del video, Redondo señala de forma directa que el cantante fue el responsable de causar tales daños al teléfono. La intención detrás de este acto, según su versión, habría sido la eliminación de las evidencias donde se documentaban los golpes y malos tratos recibidos durante el tiempo que estuvieron juntos. El clip muestra con detenimiento el estado del objeto, permitiendo observar la magnitud de los daños que recibió la pantalla.

Esta nuevo acto surge tras una serie de señalamientos que han puesto al vocalista en el centro de una controversia. Con anterioridad, la mujer difundió fotografías de lesiones en su cuerpo, vinculando tales heridas con el comportamiento agresivo del artista. Por su parte, el intérprete ha rechazado las acusaciones de manera constante, asegurando ante sus seguidores que las afirmaciones son falsas y buscan dañar su reputación.

La situación ha provocado que la banda Los Recoditos tome medidas internas. La agrupación decidió apartar al cantante de sus actividades laborales de forma temporal mientras las autoridades correspondientes determinan la veracidad de los hechos. La empresa musical aseguró que mantiene una postura de tolerancia cero ante cualquier tipo de violencia contra la mujer.

Hasta este momento, ni el señalado ni sus representantes han emitido un mensaje respecto a este video del celular destruido. El proceso de investigación continúa su curso en las instancias legales, mientras el material en redes sociales suma miles de reproducciones y comentarios de usuarios que siguen de cerca el caso. Algunas personas señalan estar del lado de la joven, mientras que otros afirman que no creen sus señalamientos.

A través de redes sociales, Fernanda Redondo, esposa de Rafa González, vocalista de la agrupación regional mexicana Banda Los Recoditos, denunció públicamente al cantante por presunta violencia pic.twitter.com/wHaMyOh3Zz — Enlace Tabasco (@enlace_tabasco) March 7, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui