Horóscopos HOY Nana Calistar DOMINGO 8 de marzo 2026: ¿Cuál será la fortuna de mi signo zodiacal?

Ciudad de México.- Este domingo 8 de marzo de 2026 continúa la energía del fin de semana con una vibra de reflexión y cierre emocional, mientras Mercurio retrógrado sigue moviendo conversaciones pendientes, recuerdos y situaciones que necesitan aclararse. Nana Calistar señala que este día será ideal para escuchar la intuición y evitar discusiones innecesarias, ya que muchas emociones podrían estar más intensas de lo normal.

Según los astros, el Sol en Piscis mantiene activa la sensibilidad y la conexión espiritual, favoreciendo momentos de descanso, introspección y conversaciones sinceras. El universo impulsa a muchos signos a soltar cargas del pasado y prepararse mentalmente para una nueva semana con mayor claridad. En el tarot, la carta que rige este domingo es El Mundo, símbolo de cierre de ciclos y aprendizaje, indicando que algunas etapas están llegando a su conclusión para abrir paso a nuevas oportunidades. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este domingo invita a agradecer lo vivido, aprender de las experiencias y confiar en los cambios que vienen.

Horóscopos de HOY domingo 8 de marzo de 2026 por Nana Calistar: Predicciones de amor, dinero y más

Aries

Este domingo podrías sentir ganas de aclarar situaciones que venías evitando. No tengas miedo de hablar claro. En el amor, alguien podría aparecer con preguntas o intenciones que no esperabas.

Tauro

La energía del día te invita a descansar y desconectarte de preocupaciones. No todo tiene que resolverse hoy. En el amor, podrías recibir una muestra de cariño que te hará sentir más tranquilo.

Géminis

Mercurio retrógrado sigue moviendo situaciones en tu vida, especialmente en temas de comunicación. Revisa bien lo que dices o escribes. En el amor, evita malentendidos por mensajes.

Cáncer

Este domingo será ideal para convivir con personas que te transmiten paz. No cargues con problemas que no son tuyos. En el amor, alguien del pasado podría aparecer en tus pensamientos o incluso contactarte.

Leo

Día para bajar el orgullo y escuchar más a quienes te rodean. A veces no siempre tienes que tener la razón. En el amor, alguien espera una señal clara de tu parte.

Virgo

Con Mercurio retrógrado podrías notar errores o detalles que antes habías pasado por alto. Aprovecha para corregirlos. En el amor, evita discusiones por suposiciones.

Libra

Este domingo te invita a encontrar equilibrio entre descanso y responsabilidades. No te exijas tanto. En el amor, alguien podría sorprenderte con una conversación sincera.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías darte cuenta de algo que antes no habías notado. Maneja esa información con calma. En el amor, evita celos innecesarios.

Sagitario

Podrían surgir cambios en planes del día, pero nada que no puedas resolver. Mantén la mente abierta. En el amor, alguien podría buscarte después de un tiempo sin hablar.

Capricornio

Será un buen día para reflexionar sobre metas y prioridades. No dejes que comentarios externos te afecten. En el amor, alguien podría necesitar más atención de tu parte.

Acuario

Este domingo podrías tener claridad sobre una decisión que venías postergando. Escucha tu intuición. En el amor, evita actuar desde el orgullo o el enojo.

Piscis

Con el Sol en tu signo, las emociones estarán muy presentes. Será un día perfecto para conectar contigo mismo y pensar en lo que realmente quieres. En el amor, podrías vivir un momento especial si te permites sentir sin miedo.

Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana lunes.

Fuente: Tribuna del Yaqui