Irina Baeva reacciona a triunfo sobre Laura Bozzo en demanda con Gabriel Soto; ¿le otorga el perdón?

Ciudad de México.- La reconocida actriz de melodramas rusa, Irina Baeva, acaba de brindar una entrevista en la que acaba de reaccionar de forma inesperada al enterarse de su tan polémico triunfo legal sobre la presentadora peruana, Laura Bozzo, a cinco años de su demanda con Gabriel Soto. El ganar por daño moral contra la también productora, se produce cuando la originaria de Rusia y la de Perú unen fuerzas en contra de Gustavo Herrera, abogado del actor mexicano por violencia de género.

Como se sabe, a mediados del 2025, se dijo que ya se había dado la resolución de declarar culpable a la presentadora de Laura En América, ante la denuncia de Soto y Baeva por daño moral, después de que Laura dijera que la rusa no la representaba como mujer por robarle el marido a Geraldine Bazán. Pese a las apelaciones de la peruana, en febrero del 2026, el abogado del actor ha confirmado que ya se dictó sentencia y Laura le debe a la ahora expareja, dos millones de pesos.

Ahora, en medio de las palabras del actor de Mi Camino Es Amarte y la del abogado Gustavo, celebrando este gane, Irina declaró que por el momento rodo se mantiene en manos de los abogados y ella no tiene el permiso para salir a hablar de manera pública de esta situación: "Mira, creo que lo único que yo estaría autorizada a decirte es que está en manos de abogados, están llegando a acuerdos que yo no puedo revelar".

De la misma manera, declaró que está muy enfocada en su nuevo proyecto melodramático, Tan Cerca de Ti, Nace el Amor, incluso declara que va a cambiarse el 'look', y ante la insistencia sobre el tema legal, dejó en claro, mencionó que ella no puede decir nada, pero prometía que en caso de poder decir algo, va a ser la primera en llamarlos para sus declaraciones: "Te prometo que en cuanto yo sepa y esté autorizada para contártelo, se los contaré con muchísimo gusto".

Yo creo que también ya le estamos como dando vuelta a muchas páginas de cosas del pasado que sí toma su tiempo. Déjame primero que cerremos este tema de forma legal y luego lo platicaremos

Fuente: Tribuna de Yaqui