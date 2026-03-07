¿Mati Álvarez deja a los rojos y pierden la Supervivencia en 'Exatlón México'? Filtran quién será eliminado

Ciudad de México.- Se está cerca de que acabe la semana 23 en la competencia del Exatlón México, y por ende, ha llegado el momento de despedir a uno de sus atletas. Ante esto, según los spoilers para próximo domingo 8 de marzo del 2026, ya se sabría cuál de los equipos perdería a una de sus atletas en la zona de riesgo, siendo vencida en el Duelo de Eliminación, ¿acaso Mati Álvarez va a dejar a los rojos molesta por sus actitudes y perderán el Duelo por la Supervivencia?

Cada domingo, en el reality deportivo de TV Azteca, se decide qué atletas deberán de despedirse de la competencia, en base al ya conocido sistema de que cada semana se alterna entre hombres y mujeres, pero debido a que las reglas cambiaron, en esta semana 23, dado a que en la 22 los rojos perdieron a Ella Bucio, ahora las mujeres de los azules están en riesgo y los hombres rojos. Hasta el momento, el equipo de Mono Osuna lleva la delantera.

Ahora, según los spoilers del canal de YouTube de Proyecto TV, se dice que los rojos van a vivir un momento sumamente tenso, debido a que después de que Jazmín Hernández hablara a las espaldas de Mati, esta se habría enterado y confrontaría a todos los rojos implicados, y la discusión se elevaría hasta el punto en el que la 'Máxima Campeona' se deslinde de sus colegas y solamente se enfoque en su propio juego y deje de intentar ayudar al resto.

Mati rompe el silencio en #ExatlónMéxicouD83DuDD25 La atleta asegura que siempre le tocan los puntos de mayor presión ¿Estamos por ver una nueva versión de Mati? https://t.co/CHdR0OHpxr — Exatlón México (@ExatlonMx) March 7, 2026

En cuanto a la eliminación, se dice que la Supervivencia dos va a ser ganada una vez más por los rojos, por lo que Natali Brito, Valery Carranza y Doris del Moral, irían a eliminación, resultando ser Natali una vez más la que deba salir de competencia. Pero según los informes de la mencionada cuenta, al no ser una filtración segura, y basado en el error de la semana 22, se cree que en realidad los azules van a ganar e irán los rojos a eliminación.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, la información antes mencionada es solo una especulación y posiblemente se despidan de un Villaluz o un Benyamín Saracho.

Fuente: Tribuna del Yaqui