¿Qué te depara el Horóscopo Chino para este sábado 7 de marzo del 2026? Día del Dragón de Metal Yang

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este sábado 7 de marzo del 2026, en el que es el día del Dragón De Metal Yang, ¿acaso viene suerte económica y mal de amores?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Es un momento favorable para asumir responsabilidades que requieran estrategia, debido que el Dragón fortalece la claridad mental y propicia el día para decisiones importantes con audacia, por lo que es importante que confíes en tu intuición.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Es importante que este día evites discusiones con cualquier imagen de autoridad, pues en este momento la energía se debe centrar en la organización y la perseverancia en tus planes a largo plazo, en especial con asuntos laborales y financieros.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Es un buen momento para demostrar liderazgo en situaciones complejas, por lo que es importante que evites los impulsos competitivos y avances por nuevos desafíos en tu vida.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/PIvMAamFwM — ??uD835uDDD8uD835uDDF9 uD835uDDE7uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFCuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDEE??® (@eltarotista56) January 18, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

Es un buen momento para observar y planificar antes de actuar, debido a que la intensidad del día invita a actuar con cautela y estrategia, por lo que es importante que evites las tensiones con las personas que amas.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

El Metal Yang refuerza determinación para avanzar hacia objetivos importantes, colocando la energía del día en la ambición, el liderazgo y la confianza, para que tomes decisiones importantes.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Es un buen momento para negociar o cerrar acuerdos importantes, dado a que la estrategia será lo mejor en lo que puedas enfocar tu energía, y cuidar bien cada movimiento en el área de negocios o financiera que vayas a realizar.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

La determinación bien enfocada puede abrir oportunidades, debido a que la energía del día impulsa acción y entusiasmo por nuevos proyectos, por lo que conviene que evites precipitarse en tus elecciones, en especial al asumir nuevos retos laborales.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Conviene mantener calma y no reaccionar con susceptibilidad, a causa de que el Metal en Yang exige que tomes decisiones firmes, pero sin ceder a una presión emocional y mantener la paciencia.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

Es un excelente momento para negociar o impulsar proyectos creativos, a causa de que la compatibilidad del día va a inclinarse al ingenio, pues el Metal en Yang va a propiciar todo para una agilidad mental y resolver los desafíos del día.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Es un buen momento para organizar planes importantes, pues la energía del día fortalece disciplina, orden y visión estratégica, además de que es importante que evites actuar de forma impulsiva.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

La incompatibilidad del día puede generar tensiones o malentendidos. El Metal Yang intensifica discusiones si no se actúa con prudencia. Conviene evitar enfrentamientos o debates innecesarios. Es mejor concentrarse en tareas personales tranquilas. La calma será clave para atravesar la jornada.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

La energía del día impulsa decisiones más firmes en asuntos económicos. El Metal Yang favorece claridad para organizar recursos o proyectos. Es un buen momento para planificar metas futuras. Conviene actuar con prudencia en acuerdos importantes. La jornada puede ofrecer avances si se mantiene enfoque.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui