VIDEO: Yuridia expone que se quemó el rostro y narra lo sucedido; este es su estado de salud

Ciudad de México.- La reconocida cantante de origen sonorense, Yuridia, recientemente empleó sus redes sociales para exponer un video que tuvo un pequeño incidente en su hogar, al tratar de curarse un padecimiento que es común en ella cuando se le bajan las defensas, lo que le quemó el rostro, y en su cuenta de TikTok narró lo sucedido, y cuál es su estado de salud actual.

En los últimos días, la exintegrante de La Academia había estado en medio e la controversia, debido a que cuando estalló la polémica por tema Rosita y Christian Nodal hizo una larga declaración a favor del tema y en contra de Cazzu, la también sonorense fue una de las miles de personas en redes sociales que lo acusó de usar Chat GPT, para generar el mencionado texto. Pero ahora, la cantante ha vuelto al centro del ojo público.

La intérprete de Señora y Ángel, a través de un video en sus redes sociales, llamó la atención y preocupó a sus fans, al revelar que tuvo una ligera quemadura en el rostro, a causa de que dado a que su sistema inmunológico suele debilitarse tras sus embarazos, tuvo u brote de herpes facial, así que trató de curárselo con un remedio ya conocido, pero al parecer hizo algo mal y esto provocó que se lesionara cerca del ojo, incluso mostró la pequeña lesión en su rostro.

Me equivoqué porque cuando me lo puse me ardió hasta el cu… Se me quemó la cara, me empezó a arder bien feo y me dejó una mancha que ya no se me quita con nada. No sé si ya se va a quedar así por el resto de mi vida, porque es una cicatriz por una quemadura provocada por aciclovir", contó la cantante en el video.

La excolaboradora de La Voz México, mencionó que el ardor fue inmediato y muy agresivo, y ahora se siente preocupada por la marca que le quedó en el rostro, por lo que solicitó la ayuda de sus fans para que le recomienden a un especialista dermatólogo que pueda ayudarle con este problema: "Este video es para un dermatólogo que me esté viendo por ahí... Denme sus consejos rápido, porque seguro TikTok me va a bloquear este video porque lo va a ver asqueroso".

Como era de esperarse, la cantante tuvo una gran reacción de sus miles de seguidores, en los que varios le apoyaron y le dieron mensajes o le compartieron contactos de doctores en el tema de la salud, pero, hubo quienes la criticaron por considerar TikTok una buena manera de encontrar una solución médica en vez de ir directamente a una institución de salud especializada o al hospital, a lo que ella con su sentido del humor respondió: "Déjame vivir mi vida".

Fuente: Tribuna del Yaqui