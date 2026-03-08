8M: Belinda, Mariana Ochoa y Kenny hablan de críticas, maternidad y obstáculos como mujeres

Ciudad de México.- Este domingo 8 de marzo se conmemora el Día Internacional de la Mujer, el momento perfecto para alzar la voz a favor de mejorar las condiciones laborales para el sexo femenino, que actualmente está más que presente en diferentes áreas. En este caso nos enfocaremos en el mundo del espectáculo, por lo que a continuación en TRIBUNA te mencionaremos a las famosas que hoy se pronunciaron en sus redes sociales.

Una de las primeras fue Belinda, quien usó su Instagram para compartir un escueto pero efectivo mensaje: "Detrás de una mujer poderosa, se encuentra ella misma luchando contra todo cada día", escribió en la historia, seguido de un corazón de color violeta. En el caso de la española, para nadie es ajeno que en varias ocasiones ha denunciado constantes ataques en redes sociales y en los medios, con críticas que considera machistas.

También dedicó algunas palabras Mariana Ochoa, exintegrante de OV7, quien aprovechó para recordarles a sus seguidores que en agosto de 2025 lanzó una canción titulada La pensión, la cual dedicó al padre de sus dos hijos, quien según ella no suele aportar en el aspecto económico. En el pasado ha compartido que sí está presente en la vida de sus descendientes, pero no se hace cargo de sus gastos.

Historia de Belinda

De hecho, incluyó una cifra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) en la que el organismo público indica que más del 65 por ciento de las mujeres sacan adelante a sus hijos sin el apoyo de la figura paterna. "Yo sé lo que eso significa, porque también me ha tocado sacar adelante a mis hijos prácticamente sola. Por eso hoy también quiero reconocer a todas esas mujeres que, todos los días, sacan adelante a sus hijos con amor, trabajo y valentía", concluyó.

Al igual que las anteriores, Kenny, líder de Kenny y los Eléctricos, compartió las dificultades que ha atravesado. En su caso, se refirió a lo complicado que fue abrirse camino en el rock siendo mujer, porque cuando ella inició era mal visto que alguien de su género se dedicara a este ambiente. También aplaudió a todas sus colegas rockeras que, a pesar de que hoy en día todavía existen estigmas, continúan luchando.

"El poder que tenemos las mujeres es infinito. No ha sido fácil que creyeran en mí desde mis inicios, en mi voz, como si solo por el hecho de ser mujer me invalidara en automático para el rock; por eso celebro ser mujer", escribió.

Fuente: Tribuna del Yaqui