En pleno 8M, Sasha Sokol denuncia que Luis de Llano no ha cumplido la sentencia en su contra

Ciudad de México.- Este 8 de marzo de 2026 no solamente se conmemora el Día Internacional de la Mujer, también miles de mujeres aprovechan la fecha para defender sus derechos, por lo que la cantante Sasha Sokol no fue la excepción, ya que decidió pronunciarse a través de su perfil en X (antes Twitter), donde nuevamente trajo a colación el abuso sexual que denunció en contra del productor musical Luis de Llano.

La artista mexicana compartió que la sentencia en contra del responsable de varias telenovelas de Televisa no ha sido cumplida y posteriormente añadió que se siente cansada de su búsqueda por obtener justicia. A pesar de ello dejó en claro que el silencio nunca será una opción y continuó contando esta historia que resurgió cuando acudió a las autoridades hace cuatro años para acusar al hombre que trabajó en Atrévete a Soñar.

Para empezar, la exTimbiriche explicó que la Suprema Corte de Justicia sentenció al productor a ofrecer una disculpa pública y a pagar una determinada cantidad de dinero que sería donada a una institución de defensa de menores. Sin embargo, en la actualidad, según Sasha, Luis de Llano todavía no ha cumplido con ninguno de los puntos acordados y se justifica diciendo que "no quiere revictimizarme al hacer una disculpa pública", puntualizó la cantante.

Luis de Llano

Como consecuencia de lo anterior, la famosa considera que esto es solo un pretexto, además de ser absurdo. La compositora cree firmemente que revictimizar significa lo contrario: "Revictimizar significa profundizar el dolor emocional y exactamente eso hace Luis al evadir su obligación ante la justicia y ante mí. ¿Por qué es importante para mí que ofrezca esta disculpa? Porque al reconocer sus actos se establece la verdad".

8M 2026



Dudé mucho si el día de hoy debía escribir algo o no. Dudé, porque sé que hay personas que están cansadas de mi historia.



La verdad yo también estoy cansada —y sé que muchas mujeres que buscan justicia

también lo están.



Estamos cansadas de plantear nuestros argumentos,… — Sasha Sokol (@SashaSokol) March 8, 2026

De igual manera, enfatizó que su objetivo siempre ha sido que el productor Luis de Llano asuma su responsabilidad. Asimismo, agregó que, aunque haya personas a las que les resulte incómodo que siga sacando a colación el tema, ella no dejará de hacerlo, no solo por sí misma, sino también por las demás mujeres que luchan para que la situación para su sexo poco a poco mejore en el mundo.

Fuente: Tribuna del Yaqui