Horóscopo Chino: ¿La energía favorece al poder femenino? Que te depara tu signo este domingo 8 de marzo

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este domingo 8 de marzo del 2026, ¿acaso es que este día la energía favorece al poder femenino?
Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.
Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)
Actuará con cautela para evitar decisiones impulsivas que afecten su estabilidad.
Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)
Se consolidan esfuerzos laborales; se expandirán emprendimientos y habrá buenas novedades profesionales
Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)
Momento para tomar la iniciativa y liderar, aunque debe evitar la impulsividad para no generar tensiones.
Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)
La diplomacia será clave para cerrar acuerdos importantes. Se renuevan ilusiones y llega buena fortuna.
Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)
Su magnetismo aumenta, siendo ideal para iniciar proyectos ambiciosos. El éxito llega moderando el orgullo.
Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)
Deberá administrar bien su energía para lograr crecimiento profesional sin desgaste.
Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)
Es su año y mes de protagonismo; sus decisiones ahora tendrán un fuerte impacto futuro.
Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)
Periodo propicio para la organización y la estabilidad afectiva.
Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)
La creatividad será su mejor herramienta para adaptarse a los cambios.
Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)
Se enfoca en ajustar finanzas y reorganizar sus prioridades.
Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)
Enfrenta compromisos con mayor determinación y éxito.
Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)
Tiempo de planificación y enfoque en metas claras.
