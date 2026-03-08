Horóscopo Chino: ¿La energía favorece al poder femenino? Que te depara tu signo este domingo 8 de marzo

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este domingo 8 de marzo del 2026, ¿acaso es que este día la energía favorece al poder femenino?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020)

Actuará con cautela para evitar decisiones impulsivas que afecten su estabilidad.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021)

Se consolidan esfuerzos laborales; se expandirán emprendimientos y habrá buenas novedades profesionales

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022)

Momento para tomar la iniciativa y liderar, aunque debe evitar la impulsividad para no generar tensiones.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/PIvMAamFwM — ??uD835uDDD8uD835uDDF9 uD835uDDE7uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFCuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDEE??® (@eltarotista56) January 18, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023)

La diplomacia será clave para cerrar acuerdos importantes. Se renuevan ilusiones y llega buena fortuna.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024)

Su magnetismo aumenta, siendo ideal para iniciar proyectos ambiciosos. El éxito llega moderando el orgullo.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025)

Deberá administrar bien su energía para lograr crecimiento profesional sin desgaste.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026)

Es su año y mes de protagonismo; sus decisiones ahora tendrán un fuerte impacto futuro.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027)

Periodo propicio para la organización y la estabilidad afectiva.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028)

La creatividad será su mejor herramienta para adaptarse a los cambios.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029)

Se enfoca en ajustar finanzas y reorganizar sus prioridades.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030)

Enfrenta compromisos con mayor determinación y éxito.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019)

Tiempo de planificación y enfoque en metas claras.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui