Horóscopos HOY Nana Calistar LUNES 9 de marzo 2026: Predicciones para el amor, dinero y trabajo para comenzar semana con Mercurio retrógrado

Ciudad de México.- Este lunes 9 de marzo de 2026 inicia la semana con una energía de reflexión y ajustes mientras Mercurio retrógrado continúa influyendo en la comunicación y en los planes que podrían cambiar de último momento. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a comenzar la semana con paciencia, evitando decisiones impulsivas y revisando bien acuerdos o mensajes importantes.
Según los astros, el Sol en Piscis mantiene activa la intuición y la sensibilidad, lo que ayudará a muchos signos a percibir con mayor claridad qué caminos conviene seguir y cuáles ya no aportan crecimiento. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra de este lunes invita a actuar con calma, responsabilidad y confianza en el rumbo que estás construyendo.
Horóscopos de HOY lunes 9 de marzo de 2026 por Nana Calistar: Predicciones de amor, dinero y más
- Aries
Comienzas la semana con muchas ganas de avanzar, pero no quieras hacer todo al mismo tiempo. Habrá situaciones que te pedirán paciencia. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar un malentendido.
- Tauro
Este lunes te invita a organizar tus prioridades y no cargar con responsabilidades que no te corresponden. En el amor, podrías recibir un gesto que te hará sentir valorado.
- Géminis
Mercurio retrógrado podría generar confusión en temas laborales o en mensajes importantes. Revisa bien antes de responder. En el amor, evita discusiones por suposiciones.
- Cáncer
La semana inicia con emociones intensas y ganas de resolver asuntos pendientes. No te guardes lo que sientes. En el amor, alguien podría acercarse con intención de aclarar algo.
- Leo
Podrías sentir presión por pendientes o compromisos, pero no te estreses más de la cuenta. En el amor, alguien espera una señal clara de tu parte.
- Virgo
Este lunes será ideal para revisar detalles en proyectos o planes. Mercurio retrógrado podría hacerte notar algo que antes no habías visto. En el amor, evita reclamos innecesarios.
- Libra
La semana comienza con decisiones importantes que no debes seguir postergando. En el amor, alguien podría sorprenderte con una conversación sincera.
- Escorpio
Tu intuición estará muy fuerte y podrías descubrir algo que cambiará tu perspectiva. En el amor, evita celos o sospechas sin fundamento.
- Sagitario
Comienzas la semana con ganas de movimiento y nuevos proyectos. Habrá cambios en planes, pero sabrás adaptarte. En el amor, alguien podría buscarte después de un tiempo sin hablar.
- Capricornio
Este lunes será ideal para enfocarte en metas personales y evitar distracciones. En el amor, alguien podría necesitar más atención de tu parte.
- Acuario
La energía del día te invita a reflexionar antes de tomar decisiones importantes. No te apresures. En el amor, evita actuar desde el orgullo.
- Piscis
Con el Sol en tu signo, inicias la semana con una fuerte intuición y sensibilidad. Escucha lo que tu interior te dice. En el amor, podrías tener claridad sobre lo que realmente deseas.
Para no perderte ninguna actualización del horóscopo de la poderosa vidente Nana Calistar, no olvides leer TRIBUNA. Hasta mañana martes.
Fuente: Tribuna del Yaqui