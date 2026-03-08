(IMÁGENES) Lisa de BlackPink se encuentra con Punch, el mono bebé viral del zoológico de Japón

Ichikawa, Japón.- Hace un tiempo se hizo viral Punch, un pequeño mono japonés que, tras la ausencia de su madre y ser acosado por otros primates, se volvió muy cercano a un peluche de IKEA. El animal generó gran empatía en la comunidad de internet, al grado que ahora es bastante famoso, tanto que ya lo visitó la también reconocida estrella del K-Pop y bailarina del exitoso grupo Blackpink, Lisa.

De hecho, la fotografía que confirma su breve estadía en el Zoológico de Ichikawa, en Japón, fue compartida por la artista en sus historias de Instagram el pasado sábado 7 de marzo de 2026. En las instantáneas se observa a la cantante sosteniendo un peluche semejante al de Punch y mostrándoselo desde lejos; posteriormente, en otra imagen, se captó el momento en que el primate está situado sobre una roca mirándola atentamente, mientras ella añadió un emoji que representa la ternura que probablemente le provocó el encuentro.

¿Qué pasó con el mono?

A raíz del interés que despertó entre muchas personas cuando se conoció el caso de Punch, el recinto se encargó de mantener informada a la sociedad sobre sus avances. Actualmente, reportan medios locales que sus cuidadores creen que ha evolucionado favorablemente, ya que cada vez se acerca más a otros monos y necesita menos el apoyo del peluche que solía cargar a todas partes.

Historia de Instagram

Lisa en Instagram

¿Quién es Lisa?

La artista tailandesa nació con el nombre de Pranpriya Manobal, pero por consejo de una adivina lo cambió legalmente a Lalisa Manobal. Desde pequeña mostró habilidades para el baile y el canto, comenzando su entrenamiento vocal durante la secundaria. Según información disponible en línea, su vida dio un giro radical cuando fue elegida para convertirse en aprendiz tras una audición de YG Entertainment realizada en Bangkok en 2010; en dicho evento participaron aproximadamente 4,000 jóvenes.

#Nacional | Claudia Sheinbaum destaca a mujeres de las Fuerzas Armadas en acto por el Día Internacional de la Mujer uD83DuDEBAuD83DuDC9Chttps://t.co/ZiwjoB5WHy — Tribuna Sonora (@TribunaSonora) March 8, 2026

Ahora bien, con respecto a la agrupación, en agosto de 2016 debutó junto a sus compañeras Jisoo, Jennie y Rosé, convirtiéndose en la primera artista no coreana en debutar bajo esa agencia. Desde entonces su carrera ha sumado cada vez más proyectos y consiguió su debut como solista en septiembre de 2021, cuando lanzó su álbum sencillo Lalisa, el cual logró vender más de 736,000 copias en su primera semana en Corea del Sur.



Fuente: Tribuna del Yaqui