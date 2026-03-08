Imelda Tuñón alza la voz en el 8M y advierte: "Te van a llamar loca y te van a desprestigiar" (VIDEO)

Ciudad de México.- Este domingo 8 de marzo de 2026 se conmemora el Día Internacional de la Mujer y por ese motivo muchas mujeres mexicanas salieron a marchar para exigir justicia por las víctimas de feminicidio, además de manifestarse contra otras problemáticas como la violencia hacia el género femenino. Una de las figuras del espectáculo que la prensa logró captar fue la polémica actriz y cantante Imelda Tuñón; aquí en TRIBUNA te contamos todo lo que sucedió.

En un encuentro con el periodista Edén Dorantes, la viuda de Julián Figueroa empezó explicando que en algún momento muchas mujeres han sido víctimas de violencia verbal y física. Asimismo, cuando se le cuestionó sobre el motivo de su asistencia, dijo que simplemente está pidiendo que se le escuche y aprovechó el espacio para acusar a los medios de comunicación de tergiversar la información que ella comparte.

"Yo no voy a hablar más de ningún tema que tenga que ver con Maribel o Marco Chacón con los medios de comunicación", enfatizó la madre de José Julián. Una vez que los reporteros le preguntaron por la demanda que interpuso en su contra José Manuel Figueroa, ella respondió que más adelante arreglarán este asunto en tribunales y se limitó a declarar que en ningún momento de su parte hubo dolo.

Letrero de Imelda Tuñón

En otro fragmento de la charla indicó que, debido a la amplia trayectoria de la ex de Joan Sebastián en el espectáculo, ha sufrido violencia por parte de integrantes de la televisión mexicana, de quienes no reveló sus identidades. Incluso contó que con frecuencia le envían mensajes acusándola de ejercer la prostitución y de consumir sustancias ilícitas, los cuales está guardando para utilizarlos por la vía legal a su favor.

Cabe destacar que durante la movilización cargó con un cartel donde escribió que, tras intentar quitarle a su pequeño y no conseguirlo, solo les quedó desprestigiarla: "Cuando ya no pueden contigo te van a llamar loca y te van a tratar de desprestigiar. Nunca te detengas, nunca te dejes intimidar, nunca dejes de pelear", dice la leyenda que colocó en el letrero que estuvo mostrando a los periodistas.

Fuente: Tribuna del Yaqui