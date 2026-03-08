¿Quién es Juan Carlos Guerrero Rojas, el empresario vinculado a los lujosos XV años de Mafer en Tabasco?

Villahermosa, Tabasco.- En las últimas horas se hizo viral la fiesta de XV Años de una jovencita llamada Mafer, pues la celebración, que se llevó a cabo en Villahermosa, Tabasco, tuvo como invitados a nada más y nada menos que Belinda, J Balvin, Matute, entre otros artistas bastante conocidos en el mundo del espectáculo, incluyendo la conducción de Galilea Montijo, una de las figuras más populares de la televisión mexicana.

A raíz de lo grande que resultó el evento, realizado el sábado 7 de marzo de 2026, varios internautas comenzaron a preguntarse quiénes eran los padres de la joven. Ahora se cuenta con más datos, pues en un principio lo único que se sabía era el nombre de su padre, Juan Carlos, y únicamente porque así lo mencionó anoche la también presentadora del reality show La Casa de los Famosos México.

¿Quién es Juan Carlos?

Periodistas locales y creadores de contenido revelaron la presunta identidad de Juan Carlos Guerrero Rojas, originario de la región de Comalcalco. De hecho, la revista digital mexicana Emeequis, además de comunicadores como Juan Ortiz y Audelino Macario, aseguran que este hombre es un empresario petrolero y representante legal de la empresa Grupo Energético de la Chontalpa, S.A. de C.V.

Algunos invitados

Pero eso no es todo, pues según las fuentes antes citadas también aparece en registros públicos del gobierno de Tabasco por temas fiscales y auditorías, por ejemplo, en actas y acuerdos de la Procuraduría Fiscal, con RFC GURJ730817JV8. Incluso habría estado implicado en litigios judiciales y, en 2018, Pemex Exploración y Producción lo habría demandado (expediente 33/2019 en el Juzgado Séptimo de Distrito en Tabasco).

uD83DuDDF3?uD83DuDCCC LOS JEQUES DE LA 4T… Y UNA FIESTA DE 45 MILLONES



En Villahermosa se volvió viral una fiesta de XV años.



El festejo incluyó a Belinda, J Balvin, Matute y el cantante Xavi.



Y con la conducción de Galilea Montijo.



Hubo un gran escenario para conciertos.



Y producción tipo… pic.twitter.com/Kslg8u8Vl3 — Juan Ortiz uD83DuDDF3?uD83DuDC41?uD83DuDDE8 (@Juan_OrtizMX) March 8, 2026

¿Cuánto costó la fiesta?

A pesar de que no hay una cifra oficial que lo confirme, se estima que el gasto podría superar los 45 millones de pesos. Cabe destacar que también se presume que Guerrero Rojas es muy cercano a Javier May, actual gobernador de Tabasco. En lo que respecta a Audelino Macario, señala que el tabasqueño es dueño de Petroservicios Integrales México, empresa que en 2023 obtuvo contratos por 104 millones de dólares con Petróleos Mexicanos para servicios relacionados con actividades de exploración y perforación.

Fuente: Tribuna del Yaqui