(VIDEO) Farid Dieck y Jessica Fernández se casan por la iglesia en Monterrey; detalles de la boda

Monterrey, Nuevo León. - Los creadores de contenido Farid Dieck y Jessica Fernández, tras tanta controversia, finalmente se casaron por la iglesia el sábado 7 de marzo de 2026, luego de que el mes pasado contrajeran nupcias por la vía civil, también en Monterrey, Nuevo León. A continuación, en TRIBUNA te contaremos todo lo que sabemos sobre esta ceremonia que está dando de qué hablar en redes sociales.

Antes que nada, en 2025, el reconocido influencer con más de 10 millones de seguidores en Instagram, quien se dedica al análisis cinematográfico, teorías, críticas y debates sobre películas, se volvió tendencia por ciertas declaraciones polémicas de su ahora esposa en un podcast, donde contaron su historia de amor. Todo parecía ir muy bien hasta que Jessica hizo un comentario que no agradó a varios.

"Me impresiona que haya vuelto contigo, suena muy así, pero no, la neta me impresiona porque yo estaba, ya estaba con mi vida hecha", puntualizó Fernández.

Así fue la boda por la iglesia

En diferentes plataformas circulan varios videos e imágenes de esta pareja que, pese a las críticas de los internautas, quienes suelen llamar a Farid el Rey Migajero, continuó con sus planes de vida. Entre las personalidades de internet que compartieron material audiovisual estuvieron Dayane Chrissel y Jaqueline Martínez, a quien en realidad se le identifica comúnmente como Chamonic.

Farid Dieck y Jessica Fernández

En los fragmentos se aprecia cómo se desarrolla parte de la ceremonia: en un momento intercambian anillos, y en otro instante más conmovedor se les ve tomados de la mano, muy felices, durante el ritual religioso. Una vez concluida la unión, los enamorados salieron del templo mientras los invitados los esperaban afuera con grandes celebraciones, algo que Dayane describió como "el estilo San Miguel de Allende".

Es necesario agregar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, ni Farid Dieck ni Jessica Fernández se han pronunciado sobre el evento; por ahora solo se tiene constancia de que se dijeron sí frente al altar. Como dato extra, basándose únicamente en las imágenes, la titular del podcast Más Allá del Rosa eligió para uno de los días más importantes un vestido blanco con delicados detalles de encaje y un sutil escote. Asimismo, se captó en el recinto al futbolista español Óliver Torres, algo curioso dado que ese día se disputaba el Clásico Regio.

