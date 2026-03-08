(VIDEO) Lisa, integrante de Blackpink, disfruta y perrea en concierto de Bad Bunny en Tokio

Tokio, Japón.- En redes sociales se volvió viral un video donde la rapera, cantante e integrante de Blackpink disfruta a lo grande el primer concierto en Tokio, Japón, que realiza en toda su carrera el popular puertorriqueño Bad Bunny. De hecho, Lisa se caracteriza por tener una gran pasión por el baile; no por nada, dentro del grupo de K-pop al que pertenece es quien tiene esta habilidad más desarrollada.

El show se llevó a cabo el sábado 7 de marzo de 2026 en el Tipstar Dome Chiba. En el lugar se captó a la estrella tailandesa perreando al ritmo de Dákiti en compañía de una amiga. A pesar de lo común que podría parecer el momento, bastantes internautas han opinado sobre el asunto, pues les impresiona que una asiática la pase tan bien con música latina, considerando que muchos creen que este tipo de contenido no suele ser tan popular entre ese público.

Entre los comentarios más frecuentes aparecen los de ciertos fanáticos a quienes les gustaría que en algún momento Lisa formara parte de La Casita, un espacio donde los artistas invitados pueden bailar y aprovechar al máximo la presentación de Bad Bunny en un sitio exclusivo dentro del recinto. Por lo pronto, quedaron las imágenes de la celebridad demostrando que es fan del emblemático exponente del trap latino y del reguetón.

Lisa

Ahora bien, centrándonos únicamente en el compositor y productor, te recordamos que la presentación del famoso forma parte de la serie Spotify Billions Club Live, creada por la plataforma de streaming musical Spotify para celebrar las mil millones de reproducciones de los cantantes. Incluso ya participaron con anterioridad en esta dinámica la exchica Disney Miley Cyrus, The Weeknd y hasta Ed Sheeran.

De tal forma que, con este show, el llamado Conejo Malo celebró que alrededor de 30 canciones de su discografía han superado los mil millones de reproducciones. Cada vez cosecha más frutos el trabajo del nombrado por sus fans como el nuevo rey del pop, y su popularidad no hizo más que aumentar con su aparición en el Super Bowl LX, donde el video logró un récord de visualizaciones en solo 24 horas.

Fuente: Tribuna del Yaqui