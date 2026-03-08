(VIDEO) Mariana Seoane se une por primera vez a la marcha del 8M en CDMX y recuerda a su madre

Ciudad de México.- La actriz y cantante mexicana Mariana Seoane formó parte del contingente de mujeres que se reunieron sobre avenida Paseo de la Reforma, en la CDMX, con el objetivo de dirigirse hasta el Zócalo para exigir justicia por las víctimas de feminicidio. La exestrella de Televisa compartió un poco de su experiencia al unirse a esta lucha durante el Día Internacional de la Mujer.

En entrevista con el reportero Edén Dorantes, recordó a su fallecida madre y contó que esta fue la primera vez que salió a las calles para alzar la voz: "Siempre hay que recordarles, de pronto se les olvida, pero gracias a Dios me uno hoy de una forma pacífica. Es mi primera marcha, no he podido estar en otros momentos, pero vengo contenta y sin rollo a ser una con todas", enfatizó la intérprete de Me equivoqué.

De hecho, iba acompañada por un par de amigas, entre ellas la cantante Rosul, encargada de 8-Mer, un corrido tumbado que hace referencia al terrible caso de la saxofonista María Elena Ríos, sobreviviente de feminicidio que fue agredida con ácido. Asimismo, Mariana dijo que se sentía bastante contenta de estar marchando junto a sus compañeras y de ser parte de este movimiento que año con año sale a las calles en esta fecha.

Historia de Mariana Seoane

"Yo siento que soy ellas y, como artista, qué bonito decir que no tengo ningún tema de estar aquí marchando, de tomarme fotos, de compartir el dolor de muchas. También se eriza la piel; hasta que estás aquí sientes esa unión que hay y hay que levantar la voz siempre, hay que ser parte de todo", afirmó la integrante de melodramas como Retrato de familia (1995) y Amor gitano (1999).

El recuerdo de una madre

La famosa dedicó algunas palabras a su madre, Stella García, quien perdió la vida en enero de 2025 tras una larga y dura batalla contra el cáncer. Durante el encuentro con la prensa confesó que su progenitora le enseñó a no quedarse callada y a luchar no solamente por sus sueños, sino también a favor de su género, especialmente por la equidad que, de acuerdo con las palabras de Mariana, es lo que todas desean.

Fuente: Tribuna del Yaqui