(VIDEO) XV años de lujo en Tabasco: Belinda, J Balvin y Galilea Montijo sorprenden en la fiesta de Mafer

Villahermosa, Tabasco.- Desde la noche del sábado 7 de marzo de 2026, se volvió viral la fiesta de quinceaños de una jovencita llamada Mafer, que sorprendió a los internautas porque en su celebración estuvieron presentes personalidades del espectáculo como Galilea Montijo, quien recibió a los invitados y participó en la conducción del evento; la inigualable Belinda; el cantante Xavi; e incluso apareció J Balvin.

En varias imágenes se aprecia a Belinda cantándole Las Mañanitas sobre un escenario iluminado, pero las sorpresas no terminaron ahí, ya que después se observa a Xavi y J Balvin con un número musical. Incluso, en un fragmento, la adolescente festejada baila con el cantautor y productor colombiano. Evidentemente, conforme se conocen más detalles del evento, la sorpresa de los usuarios aumenta, pues no es común ver ese tipo de presentaciones en una fiesta tradicional.

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se desconoce por completo quiénes son los padres de la menor, que disfrutó al máximo su celebración en Villahermosa, Tabasco. En plataformas como X (antes Twitter) y TikTok los internautas intentan identificar a los familiares sin éxito; una parte representativa cree que seguramente alguno de los padres trabaja en los medios de comunicación.

Grandes invitados

El furor es tal que ya la han catalogado como la quinceañera del 2026, superando a la icónica Rubí, quien se hizo viral por el video en el que ella y sus padres, desde La Joya, San Luis Potosí, invitaron a su fiesta, y que fue tan popular que asistieron más de 60,000 personas. Con el tiempo, Ibarra García incursionó en la música y participó en algunos shows nacionales, incluyendo presentaciones en TV Azteca.

Opiniones

"Ni la feria Tabasco en todos los años ha tenido artistas tan buenos en cartelera como la XV de Mafer jajaja. ¡Felicidades, Mafer! ¿Por qué no me invitaste? Rubí se quedó corta con esta tabasqueñita, ¡qué padre paisana!", escribió @ABELOVERS en la plataforma china. Mientras que otros siguen confundidos, como @Alondracov_: "Pero ¿quién es la quinceañera? ¿Por qué fueron esos artistas? ¿Quiénes son sus papás? No entiendo".

Fuente: Tribuna del Yaqui