Adiós a WhatsApp: Estos son los celulares Android e iOS que se quedan sin la app en marzo

Ciudad de México.- La popular aplicación de mensajería WhatsApp programó un ajuste importante en sus requerimientos de funcionamiento. Desde el 10 de marzo de 2026, la plataforma dejará de estar disponible para una gran variedad de teléfonos celulares que operan con sistemas antiguos. Las nuevas directrices determinan que, para seguir enviando y recibiendo mensajes, los usuarios deberán contar con un dispositivo no tan viejo.

Para ello deberá funcionar al menos con la versión 5.0 de Android (Lollipop) o versiones superiores. Por el lado de la marca Apple, el requisito mínimo será tener instalado el sistema iOS 15.1. Aquellos teléfonos que no logren alcanzar estos parámetros de software perderán totalmente el acceso a la aplicación, sin la posibilidad de descargarla, abrirla o instalar nuevas versiones.

Celulares Android

El ajuste en la plataforma impacta a una serie de teléfonos inteligentes que llegaron al mercado hace más de 1 década, la mayoría de ellos lanzados antes del año 2014. Entre los equipos con sistema operativo Android que dejarán de ejecutar la herramienta de mensajería se encuentran el Samsung Galaxy S4 mini y el Samsung Galaxy S3.

A esta lista se suman otros teléfonos muy populares en su momento, como el Sony Xperia M, el LG Optimus L7 II y la primera generación del Motorola Moto E. Todos estos aparatos móviles ya no reciben soporte técnico de sus creadores, lo cual hace imposible instalar las versiones de Android exigidas hoy en día.

Celulares iOS

En cuanto al ecosistema de dispositivos iOS, la medida también dejará fuera a varios modelos veteranos. Los usuarios que posean un iPhone 6, un iPhone 6 Plus o ediciones anteriores se verán en la necesidad de cambiar de equipo si desean continuar comunicándose mediante esta aplicación. La razón fundamental es que la arquitectura y el hardware de estos aparatos impiden la descarga e instalación del sistema iOS 15.1, marcando el fin de su ciclo de vida útil para las herramientas de mensajería modernas.

Motivos de la decisión

Meta, la empresa encargada de WhatsApp fundamentó este movimiento en la necesidad de canalizar sus recursos de ingeniería hacia plataformas más vigentes y seguras. Mantener el desarrollo de software para teléfonos antiguos requiere un esfuerzo técnico enorme que resulta inviable, dada la baja proporción de usuarios que aún los utilizan. Al dejar atrás estos aparatos, los programadores pueden enfocarse en introducir mejoras de privacidad y optimizar el rendimiento general del servicio.

Garantizar la protección de la información personal de los usuarios exige aplicar protocolos tecnológicos avanzados que los procesadores y memorias de los teléfonos antiguos simplemente no pueden procesar. Las actualizaciones de privacidad constantes son vitales hoy en día, por lo que renovar el parque de dispositivos asegura un entorno más confiable para toda la comunidad tecnológica.

