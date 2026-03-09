Ángela Aguilar comparte poderoso mensaje por el 8M y en redes la destrozan: "La más venenosa"

Ciudad de México.- La reconocida cantante del regional mexicano, Ángela Aguilar, de nueva cuenta se encuentra en el centro el escándalo, pues después de haber compartido un poderoso mensaje para resaltar la importante del Movimiento del 8M, las cosas no salieron como deseaba, debido a que los internautas en redes sociales la destrozaron con severas críticas, acusándola de ser "la más venenosas" de todas.

El pasado domingo 8 de marzo, se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, en la que millones de niñas, mujeres e incluso varones, salen a las calles en diferentes entidades mexicanas para marchar, para exigir respeto, igualdad y sobre todo, justicia para aquellas mujeres que sufren violencia de cualquier tipo, sexual, física, emocional, vicaria y demás, haciendo un llamado a las autoridades y a otras mujeres a alzar la voz y protegerse entre todas.

Por este motivo, la actual esposa del famoso cantante de origen sonorense, Christian Nodal, a través de sus historias en su cuenta de Instagram, compartió un poderoso mensaje en el que llama a la reflexión sobre la congruencia, entre lo que se pide y lo que se hace, pues se exige respeto, pero también se humilla en redes: "Pedimos respeto para las mujeres... pero en redes aplaudimos cuando una es humillada. Si la igualdad se defiende en la calle pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal".

Eso no fue todo, pues en la mencionada de red social, debido a que la intérprete de En Realidad, también compartió un video en el que una niña, después de que su padre le dijera que callada se ve más bonita, esta le dice que prefiere incomodar alzando la voz, que quedarse callada, y otro mensaje en el que le desea a las mujeres que sean escuchadas y apoyadas, que no vivan acoso o violencia de cualquier tipo.

En los comentarios que pueden hacerse, varios internautas se enfocaron en criticarla y mencionarle a Cazzu, que ella minimiza su dolor y que se metió en su relación con el creador de Adiós Amor, afirmando que era una "venenosa", además de ser "la menos indicada para subir eso" y especialmente, que antes de hablar de esto, ella debe de "aprender que la felicidad no se construye sobre las lágrimas y el dolor de otra".

Fuente: Tribuna del Yaqui