¿Caeli o Sergio Mayer? Quién sería el tercer eliminado de 'La Casa de los Famosos', según encuestas

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el público de La Casa de los Famosos ya ha tomado una contundente decisión, pues a tan solo unas horas de la gala de eliminación, se ha estado diciendo que ya se conocería quién sería el tercer eliminado del tan polémico reality show de Telemundo, mediante informes de las encuestas de Vaya Vaya, ¿acaso los desafortunados estarían entre Caeli o Sergio Mayer?

El pasado miércoles 4 de marzo de este 2026, se realizó la tercera gala de nominación, en la que los todos los habitantes restantes del reality show de 24 horas, pasaron al confesionario para repartir sus puntos entre tres de sus compañeros para dejarlos en riesgo de eliminación. En esta ocasión, resultaron 7 arriba de la placa, que fueron el peruano Fabio Agostini, la influencer Caeli, el político Sergio Mayer, el creador Josh Martínez, la reina de belleza Julia Gama, la modelo Jailyne Ojeda y Celinee Santos.

Pese a que siete fueron seleccionados para estar en placa de nominados, este lunes 9 de marzo solo seis van a enfrentarse al juicio del público en el sum, debido a que la carta de la salvación otorga a quién la posea el sacar a uno de sus colegas de esta situación que aterra a todos, fue ganada por Stefano Piccioni, y este eligió darle una nueva oportunidad al exparticipante de Esto Es Guerra, afirmando que es mera estrategia y lealtad.

Tras saberse los famosos en riesgo, se han realizado una serie de encuestas para conocer a quién de los cuatro en placa se les está dando el voto de salvación. Según lo obtenido por la cuenta de Facebook de Vaya Vaya, así van las votaciones hasta el momento: En primer lugar de salvados está, Julia con el 27 por ciento de votos a favor, en segundo Mayer con el 21 por ciento, en tercero con Jayline con el 15 por ciento, en cuarto Caeli con el 14 por ciento, en quinto Celinee con el 12 por ciento, y en el último lugar con el 11 por ciento está Josh, que sería el tercero.

Cabe mencionar que esto podría dar un giro inesperado, pues los domingo se vuelven a abrir las votaciones y los posicionamientos definen gran parte del resultado final, ya que el público en base a las respuestas deciden si darle votos extras a sus favoritos, o le dan la oportunidad a alguien más, cómo ha sucedido en varias ocasiones, como el pasado lunes 2 de marzo, ya que Lupita Jones era de las primeras en apoyo, y resultó ser la eliminada.

Fuente: Tribuna del Yaqui