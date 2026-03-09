Carin León y Alejandro Sanz: Mil motivos para ser amigos; cantarán juntos en La Cura Fest este 14 y 15 de marzo

Hermosillo, Sonor.- El anuncio de la participación musical de Alejandro Sanz junto a su amigo, Carín León, en ambos días del festival La Cura Fest, que se realiza de la mano de Apodaca Group, sumó mayor expectativa entre los fan y los boletos de entrada al concierto se comenzaron a agotar rápidamente en la primera fase de venta, aunque aún quedan pocos espacios que se encuentran disponibles en la página oficial del evento www.lacurafest.com.

Surge una gran amistad

La amistad entre el sonorense y el intérprete de 'Amiga mía' surgió en Hermosillo en el concierto que Alejandro Sanz ofreció en el Centro de Usos Múltiples el 22 de octubre de 2023.

Carín León y Alejandro Sanz compartirán escenario en Hermosillo los próximos 14 y 15 de marzo en La Cura Fest

Carín confesó que en esa ocasión iba muy emocionado y nervioso a saludar al artista, ya que Alejandro Sanz era uno de sus mayores ídolos musicales. Sanz lo recibió en su camerino, se tomaron la foto del recuerdo y cuando la publicaron en sus respectivas redes sociales, los fans llenaron las publicaciones con comentarios positivos y con la petición urgente de una colaboración entre ambos.

Luego de un tiempo, el sueño de León de grabar con el español se hizo realidad en julio de 2025 cuando juntos lanzaron una colaboración especial, uniendo el pop español con el regional mexicano en una nueva versión del tema 'El vino de tu boca', tema que forma parte del EP '¿Y ahora qué?'.

Este fue el primer dúo formal entre ambos ganadores del Grammy. Posteriormente, tras el éxito de su primer trabajo en conjunto, en noviembre de 2025 lanzaron el tema inédito titulado 'Mil motivos'.

Amigo mío

La amistad se hizo internacionalmente conocida cuando en una dinámica con el influencer Eduardo Sacal, le preguntaron a Carin "quién era su contacto más famoso", a lo que León respondió que Sanz y en ese momento le marcó. "Hay varios ahí, pero debe de ser el master Alejandro Sanz, sí, el maestro", expresó. "Vamos a ver si el maestro me contesta, que siempre anda ahí pendiente", aseguró.

La llamada telefónica entre los dos artistas fue un momento emotivo, donde Carín León expresó su gratitud y admiración por Alejandro Sanz. "Gracias, te queremos y te adoramos mucho", dijo Carín León, mientras que Alejandro Sanz respondió después de una breve charla: "Os mando un abrazo enorme y procedo a terminarme el taco".

Luego de ello, Sanz y Carín solo tienen elogios mutuos en sus apariciones públicas, por lo que los fans esperan ansiosos la presencia de estos dos grandes de la música en Hermosillo el próximo fin de semana.

Detalles de las colaboraciones:

'El vino de tu boca' (Versión 2025): Lanzada en julio de 2025, esta colaboración surgió tras la buena acogida de la canción original en el EP '¿Y ahora qué?' de Sanz. La canción es descrita como una romántica balada melancólica.

'Mil motivos': Tema inédito incluido en el álbum '¿Y ahora qué+?' de Alejandro Sanz, lanzado en noviembre de 2025.

El dato

Alejandro Sanz ha ganado un total de 4 Grammys estadounidenses y 24 Grammys latinos.

Carín León ha consolidado su éxito internacional al ganar dos premios Grammy americanos consecutivos en la categoría de Mejor Álbum de Música Mexicana.

Fuente: Tribuna del Yaqui