Carlos Trejo es atacado en su hogar y señala a Alfredo Adame como el responsable: "Está enfermo"

Ciudad de México.- El reconocido creador de contenido de lo paranormal, Carlos Trejo, recientemente salió a denunciar que fue atacado con un tubo, mientras que estaba por salir de su hogar, por lo que no tuvo reparos al dejar en claro que él asegura como responsable a Alfredo Adame, señalando que en su opinión es capaz de eso y mucho más porque "está enfermo" y quiere hacer de todo para no pelear en su contra.

Este lunes 9 de marzo, para hablar de su pelea con Adame en el evento Ring Royale, que fue creado y promocionado por el polémico influencer regiomontano, Poncho de Nigris, Carlos se presentó en pleno programa en vivo de Sale el Sol, en donde habló del ataque que sufrió el fin de semana, cuando estaba saliendo de su hogar y de la nada, un hombre con un tubo apareció y lo golpeó, siendo salvado por su lobo mascota.

El conocido 'Cazafantasmas', recordó que en el año del 2006 ya habían atentado en contra de su vida, que incluso asesinaron a un joven en la puerta de su hogar en ese ataque, y ahora, se está repitiendo la misma situación, reconociendo que por suerte pudo meter mano y ser golpeado en el dedo sin heridas graves: "Ahora, cerca de la pelea curiosamente, yo voy para Puebla, mi esposa me pregunta si amarré al lobo que tengo y me dice mi esposa: 'cuidado'. En eso veo a un chavo que viene con un tubo y alcancé a meter la mano, pero me pegó en la mano".

Ante los cuestionamientos de Gustavo Adolfo Infante y de Joanna Vega-Biestro, destacó que lo considera un ataque directo, que por suerte su lobo fue el que lo salvó y por eso lo dejaron, agregando que ya aumentó su seguridad y culpa directamente a Adame de lo que le pase: "Estoy bien, estoy sin problema. Seguramente están tratando de hacer cualquier cosa para que no llegue (a la pelea) pero voy a llegar. Ahorita ya aumenté la seguridad y vamos a empezar a andar con el lobo; luego luego se les arrancó y al ver al lobo encima, pues inmediatamente corrieron".

Finalmente, declaró que él no tiene dudas de que el ganador de La Granja VIP sea de esta manera y se atreva a mandar a alguien para matarlo, por lo que mencionó que si Adame quiere irse en su contra que lo haga: "Está enfermo este tipo, este tipo ya no es una pelea, este tipo hay que exterminarlo y para eso voy el domingo. Qué el señor le mueva como quiera, inclusive están sacando muertos, un doctor que estuvo en la cárcel salió a decir que estuve con él".

