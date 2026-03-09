¿Coincidencia o plagio? Comparan 'Incompatibles' de Christian Nodal con tema de Grupo Firme

Ciudad de México. - El pasado 5 de marzo de 2026 salió a la luz el nuevo sencillo de Christian Nodal titulado Incompatibles, mismo que desde antes de su estreno se vio implicado en controversia, no por el material musical, sino más bien por las declaraciones del sonorense sobre la madre de su hija Inti, la reconocida trapera argentina Cazzu, a quien acusó de usar a la pequeña para obtener atención mediática.

Sin embargo, todo parece indicar que al esposo de Ángela Aguilar le llueve sobre mojado, porque no solamente su video cuenta con bastantes comentarios negativos y de burla hacia su persona, pues ahora incluso aseguran que Nodal copió parte de la letra de Me Pierde Por Wey de Grupo Firme, agrupación de la que en 2022 admitió que rechazó colaborar con la banda liderada por Eduin Caz debido a que los considera una competencia.

¿En qué se asemejan las canciones?

Mientras que el verso del grupo originario de Tijuana es "cuando son como usted, una lloradita, una peda y la que siga", el que varios internautas dicen que se asemeja sería "una peda, una llorada y luego a lo que sigue". Pero la cosa no quedó ahí, porque a partir de esta denuncia pública algunos usuarios creen que este es un modus operandi de Christian, ya que supuestamente sus proyectos más recientes se parecen a los de Carín León.

Grupo Firme

Cabe destacar que, hasta el momento de la elaboración de esta nota, el yerno de Pepe Aguilar no ha respondido a estos señalamientos, aunque lo que sí han estado haciendo en sus plataformas es reaccionar a los memes y burlas que recibe Incompatibles, que no se limitan a su presunta paternidad ausente, pues también se meten con su altura y con su trabajo al catalogar su composición como una "mala canción".

Recordemos que justo el año pasado el tema El amigo fue ampliamente debatido en TikTok por sospechas de ser un plagio de Vida en el espejo de la banda mexicana Enjambre; en ese caso, las críticas se enfocaron en una aparente similitud de la melodía y la atmósfera. Afortunadamente para Christian Nodal este asunto no pasó a mayores, pero con Incompatibles no se sabe qué podría suceder conforme pasen los días. Ahora te toca a ti, ¿piensas que es plagio?

Fuente: Tribuna del Yaqui