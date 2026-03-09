Galilea Montijo niega haber recibido pago por asistir a quinceañera viral con Belinda; dice fue invitada

Villahermosa, Tabasco.- La reconocida actriz y presentadora mexicana, Galilea Montijo, de nueva cuenta se encuentra en el centro del escándalo, después de haber asistido a los XV virales de una joven de Villahermosa, Tabasco, por la que recibió una serie de críticas, por lo que brindó una entrevista en la que niega haber recibido pago por su participación en el mencionado festejo al que asistió Belinda. La artista dice que fue invitada y no contratada.

El pasado domingo 8 de marzo de este 2026, Montijo se viralizó en redes sociales junto a los videos y noticias de la quinceañera de María Fernanda, la hija del reconocido empresario Petrolero del estado de Tabasco, Juan Carlos, debido a que fue un derroche de puro lujo con temática en Nueva York, incluso se dice que tuvo una réplica exacta de la tan famosa Casita de Bad Bunny, que hace en sus conciertos para pasar a los famosos de cada país al que asiste.

En este festejo también estuvo presente Belinda, quién le cantó Las Mañanitas y convivió con la quinceañera, Xavi, J Balvin, Matute y otros cantantes más estuvieron para amenizar la fiesta al subirse sobre el escenario. De la misma manera, se dijo que la famosa influencer Priscila Escoto, fue invitada, pero al no poder asistir le envió un video de felicitación y después su padre sorprendió a la menor con una bolsa muy exclusiva de Hermes. Ante esta situación, en redes sociales comenzaron a atacar a los asistentes y acusar al empresario de fraude y vínculos con el crimen organizado.

Galilea fue presentadora de la alfombra roja. Instagram @chamonic3

Ante esta serie de ataques en redes sociales, la presentadora de La Casa de los Famosos México, dejó en claro que ella no cobró absolutamente nada por su asistencia y su participación como conductora, señalando que participó en la temática de La Met Gala, y es todo: "Yo fui como invitada de la familia. La temática era de la Met Gala en un salón de fiestas. Estuvo tan bonita". Con respecto a los señalamientos, declaró que no les toma importancia, pues siempre habrá acusaciones: "Siempre van a despertar (comentarios), siempre la gente va a criticar lo que puedas hacer, pero nunca criticas el trabajo".

Finalmente, declaró que ella es una gran amiga de la familia, destacando que son gente trabajadora que hizo todo su esfuerzo para tirar la casa por la ventana por sus hijos, darle lo que los habían felices, negando rotundamente las acusaciones en su contra: "Es una familia muy linda, el señor Juan Carlos, la señora Vicky, son una familia preciosa. Sacas tú la casa por la ventana por tus hijos. Que son personas trabajadoras, eso sí".

Galilea niega recibir pago por quinceañera viral. Instagram @chamonic3

