Horóscopos HOY Nana Calistar MARTES 10 de marzo 2026: Lo que le depara a tu signo con Mercurio retrógrado

Ciudad de México.- Este martes 10 de marzo de 2026 llega con una energía de análisis y reflexión mientras Mercurio retrógrado continúa moviendo la comunicación, los recuerdos y los planes que podrían cambiar de forma inesperada. Nana Calistar señala que la vibra del día invita a pensar bien antes de hablar o tomar decisiones importantes, ya que pequeños detalles podrían generar confusiones si no se manejan con calma.

Según los astros, el Sol en Piscis mantiene activa la intuición y la sensibilidad emocional, lo que ayudará a muchos signos a comprender mejor ciertas situaciones que antes parecían confusas. El universo impulsa a cerrar pendientes del pasado y a observar con mayor claridad las señales que aparecen en el camino. Lee con atención en TRIBUNA el mensaje energético del día, porque la vibra invita a adaptarse a los cambios y confiar en que todo sucede en el momento correcto.

Horóscopos de Nana Calistar para este martes 10 de marzo de 2026

Aries

Este martes podrías sentir que algo no avanza como esperabas, pero no te desesperes. A veces el universo retrasa las cosas para evitar errores. En el amor, alguien podría buscarte para aclarar una situación pendiente.

Tauro

La energía del día te invita a mantener la calma y no engancharte en discusiones innecesarias. En el amor, podrías recibir una señal clara de alguien que quiere acercarse más a ti.

Géminis

Con Mercurio retrógrado, tu regente, podrías vivir confusiones en temas laborales o en mensajes importantes. Lee bien antes de responder. En el amor, evita suposiciones que puedan generar conflictos.

Cáncer

Este martes podrías sentir nostalgia o recordar a alguien del pasado. No te cierres a las emociones, pero tampoco idealices lo que ya terminó. En el amor, alguien podría buscarte para hablar.

Leo

El día podría traer pequeños retos que pondrán a prueba tu paciencia. No reacciones desde el orgullo. En el amor, alguien espera una actitud más clara de tu parte.

Virgo

Mercurio retrógrado podría hacerte notar errores o detalles que antes habías pasado por alto. Aprovecha para corregirlos. En el amor, evita discusiones por cosas que aún no están claras.

Libra

La energía del día te invita a tomar decisiones que venías posponiendo. En el amor, alguien podría sorprenderte con una conversación sincera.

Escorpio

Tu intuición estará muy fuerte y podrías descubrir algo que cambiará tu forma de ver una situación. En el amor, evita celos o sospechas sin fundamento.

Sagitario

Podrían surgir cambios en planes o reuniones. Mantén la mente abierta y adapta tus ideas. En el amor, alguien podría buscarte después de un tiempo sin hablar.

Capricornio

Este martes será ideal para enfocarte en metas personales y no distraerte con problemas ajenos. En el amor, alguien podría necesitar más atención de tu parte.

Acuario

La energía del día te invita a reflexionar antes de tomar decisiones importantes. No te precipites. En el amor, evita actuar desde el orgullo o el enojo.

Piscis

Con el Sol en tu signo, las emociones estarán muy presentes. Este martes podrías tener claridad sobre lo que realmente deseas para tu futuro. En el amor, confía en tu intuición para tomar decisiones.

Fuente: Tribuna del Yaqui