¿Hundirá a Imelda Tuñón? Gustavo Adolfo Infante afirma testificará en audiencia contra la actriz

Ciudad de México.- El polémico presentador y periodista de espectáculos, Gustavo Adolfo Infante, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que acaba de revelar que va a testificar en audiencia que se realizará próximamente en contra de Imelda Tuñón, en la demanda que le interpuso el reconocido cantante mexicano, José Manuel Figueroa, por acusarlo de abuso sexual, ¿acaso va a hundir a la actriz?

Como se sabe, desde hace varias semanas que Imelda y su caso en contra de José Manuel, en el que lo acusa de haber abusado del fallecido Julián Figueroa, y que supuestamente la reconocida actriz y cantante, Maribel Guardia, encubriría al culpable, no está cerca de acabar, sino que apenas comienza, ya que se ha iniciado una investigación y un juicio en contra de la joven actriz por daño moral y violencia mediática.

Ahora, en el programa de Sale el Sol, Gustavo confirmó que sí irá a la primera audiencia en contra de la actriz de Busco al Hombre de mi Vida, Marido ya Tuve, dejando en claro que su participación es a causa de que él lo compartió en redes, y que no lo escuchó antes, pero así lo haya escuchado completo, afirma que sí lo habría compartido de igual forma: "No lo oí completo, eran 14 minutos y no la escuche antes de pasarla, y también fue mi error, por no escucharla, pero de todos modos, aunque la hubiera escuchado, la hubiera pasado, la verdad".

Ante esto, el presentador de De Primera Mano, aseguró que él no hablará a favor de Imelda, ni que tampoco será favor del hijo de Joan Sebastian, sino que hablará con la verdad, él dejará en claro cómo llegó ese video, qué pasó y porqué es que sí lo publicó en redes sociales: "A favor de la verdad, yo voy a decir como me llegó, lo que estoy diciendo ahora lo voy a decir en Tribunales, que ella me lo mandó y le dije 'dame contexto, quién es esta persona', no me contestó y la pasé yo, pero ella me la envió para difundirlo".

Finalmente, declaró que su papel en esto no es como enjuiciado o como un procesado a algo, sino como un testigo que puso en su demanda el exesposo de Ninel Conde, por lo que actuará como tal y va a dar su versión de la historia tan sincera y abiertamente como lo ha hecho en Imagen TV: "José Manuel Figueroa, en la demanda que interpuso contra Imelda, me puso como testigo y así es como iré yo, como testigo, no como indiciado, no como acusado, sino como testigo".

Fuente: Tribuna del Yaqui