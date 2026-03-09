Jesús Navarro de Reik es hospitalizado y cancelan conciertos; ¿habrá reembolso de boletos?

Ciudad de México. - Jesús Navarro, vocalista de Reik, compartió una fotografía en su Instagram desde la cama de un hospital, con electrodos en la cabeza y tras someterse a una tomografía, lo cual evidentemente alarmó a sus seguidores. Sin embargo, en la siguiente historia les pidió que no se asustaran, pues la imagen se ve más fuerte de lo que realmente le ocurrió. Pero la pregunta es: ¿por qué fue hospitalizado?

¿Cancelaron conciertos?

En realidad, todavía no ha revelado las razones, pero aprovechó el espacio para agradecer a sus fans y especificar que, a pesar de todo, se siente bien. Uno de los pocos detalles que se conocen es que no podía mantenerse en pie; de ahí el motivo por el que, un día antes de que se supiera lo de Jesús, su agrupación Reik canceló dos shows en Washington, DC y Mashantucket, CT, que se llevarían a cabo el 7 y 8 de marzo, respectivamente.

¿Habrá reembolso?

A través de un comunicado, el grupo mexicano pidió una disculpa a sus admiradores y confirmó que las fechas fueron reprogramadas: mientras que la de Washington, DC será el 1 de mayo, la correspondiente a Mashantucket se realizará el 3 de mayo. Además, en caso de que no puedas asistir, deberás comunicarte con Ticketmaster o contactar el punto de venta para solicitar el reembolso de tu dinero.

Jesús Navarro

En lo que respecta al vocalista, también se mostró culpable por haber cancelado la presentación y destacó que todos los integrantes del equipo son conscientes de que algunas personas viajaban para verlos. No obstante, aseguró que, si hubiera estado en sus manos, habría subido al escenario aunque fuera gateando, siendo esto una clara muestra de que fue algo de fuerza mayor lo que le impidió cumplir con su trabajo.

"A las personas que viajaron a Washington hoy les pido perdón desde el corazón", aseveró Navarro para después agregar: "Estaba, de verdad, fuera de mis manos. Por eso cancelamos con tan poco tiempo de anticipación. De verdad me regreso a casa con el corazón triste de no poder cumplir este compromiso con ustedes, pero súper pilas para recuperarme y seguir tocando y cantando en vivo para ustedes".

Fuente: Tribuna del Yaqui