Mujer dispara a casa de Rihanna en Beverly Hills: La cantante estaba dentro y arrestan a sospechosa

Beverly Hills, Estados Unidos.- La reconocida artista originaria de Barbados, Rihanna, ha pasado por un momento de terror, debido a que una mujer disparó contra su casa ubicada en Beverly Hills, Los Ángeles, mientras que la cantante estaba al interior de su hogar. Hasta el momento, la Policía de Los Ángeles, no ha dado mucha información, solo que arrestaron a una sospechosa, tras ubicar su vehículo, un par de horas después.

De acuerdo con información publicada por Los Angeles Times, el incidente ocurrió la tarde de este domingo, cuando una mujer, de aproximadamente 30 años, disparó en repetidas ocasiones contra la mansión de la cantante; incluso, una de las balas logró atravesar las paredes.

Los primeros reportes, aseguró el medio, indicaron que los disparos se efectuaron desde un Tesla blanco que huyó tras el incidente. Sin embargo, los oficiales lograron detener a la tiradora y se encuentra bajo custodia.

Asimismo, se detalló que la intérprete de "Umbrella" se encontraba al interior del inmueble durante el ataque y se encuentra a salvo. Hasta el momento no se ha confirmado si su pareja, A$AP Rocky y sus tres hijos pequeños también estaban en la casa.

Las autoridades ya iniciaron con las investigaciones para esclarecer los motivos que llevaron a la sospechosa a disparar contra la mansión, así como si existe alguna relación con la artista.

NEW: The Los Angeles Police Department is on the scene after a woman fired several shots into the Beverly Hills home of Rihanna on Sunday, while she was home. Luckily, no one was injured.



One round penetrated a wall of the mansion, according to The Los Angeles Times.



LA… pic.twitter.com/zgck4hTVb4 — RedWave Press (@RedWavePress) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui