Pepe Aguilar alza la voz a favor de su hija, Ángela Aguilar, por el 8M y pide un alto a humillaciones

Ciudad de México.- El reconocido cantante del regional mexicano, Pepe Aguilar, de nueva cuenta está dando de que hablar, al haber usado sus redes sociales para alzar la voz en pleno 8M, para una vez más hablar a favor de Ángela Aguilar, la menor de sus hijas, pidiendo un alto a humillaciones públicas en su contra y de otras mujeres, en medio de todo el escándalo que han cargado por su relación con Christian Nodal.

En los últimos dos años, la intérprete de En Realidad ha dado mucho de que hablar, debido a que después de haber confirmado que estaba en una relación sentimental con el reconocido intérprete de Ya No Somo Ni Seremos, se le acusó de ser la tercera en discordia de la relación entre el mexicano y la trapera argentina, Cazzu, cuando tenían apenas unos cuantos meses de haberse convertido en padres de una niña.

Ante toda esta serie de criticas y ataques, Ángela se ha tratado de defender, y el pasado domingo 8 de marzo del 2026, en el Día Internacional de la Mujer, la creadora de temas como Abrázame, compartió el poderoso mensaje, el que se hace alusión en hasta que punto se llega la sororidad: "Pedimos respeto para las mujeres..., pero en redes aplaudimos cuando una es humillada, si la igualdad se defiende en la calle, pero se rompe en redes sociales, algo estamos entendiendo mal", con un fondo de color púrpura.

Pese a que la joven recibió una serie de críticas y ataques por este mensaje, el intérprete de temas Por Mujeres Cómo Tú, salió en apoyo de su hija, reposteando el mensaje que compartió en sus historias de Instagram, dejando en claro que coincide con ese mensaje, en el que se llama a reflexionar sobre la incongruencia de exigir respeto e igualdad, pero humillar y celebrar humillaciones, a mujeres en redes sociales, como a su la intérprete de Bésame Mucho.

Cabe mencionar que el creador de Ni Contigo Ni Sin Ti, no es la primera vez que vive esta situación, debido a que desde hace varias semanas que ha estado compartiendo mensajes en los que hace un llamado para parar los ataques mediáticos, e incluso en una ocasión confrontó en vivo a una presentadora que habla sobre su hija y su yerno al aire, tachándola de seguir alimentando el odio en su contra.

Pepe apoya a Ángela en el Día Internacional de la Mujer. Instagram @pepeaguilar

Fuente: Tribuna de Yaqui