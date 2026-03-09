¿Qué te depara el Horóscopo Chino para este lunes 9 de marzo del 2026? Día del Caballo de Agua Yang

Ciudad de México.- El Horóscopo Chino acaba de renovarse, por lo que ahora se encuentra regido por el Año del Caballo de Fuego, y ahora, los expertos en astrología oriental, han revelado que es que lo que te depara tu signo del zodiaco chino, según tu año de nacimiento, para este lunes 9 de marzo del 2026, en el que es el día del Caballo De Agua Yang, ¿acaso viene suerte económica y mal de amores?

Contrario al horóscopo tradicional, como el de Mhoni Vidente, que va de Aries a Piscis, en este se basan en 12 animales cíclicos, Rata, Buey, Tigre, Conejo, Dragón, Serpiente, Caballo, Cabra, Mono, Gallo, Perro y Cerdo que no es por mes, sino por el año de nacimiento, basado en el calendario lunar, cada año se combina con uno de los cinco elementos, que son madera, fuego, tierra, metal, agua, creando un ciclo de 60 años, que rotan cada dos años.

Rata (1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996, 2008, 2020):

Conviene evitar discusiones o decisiones precipitadas, debido a que la energía del día inclina a las tensiones, además de que el agua en Yang va a propiciar cambios, por lo que debes de concentrarse en mantener la prudencia.

Búfalo (1937, 1949, 1961, 1973, 1985, 1997, 2009, 2021):

Es un buen momento para observar antes de actuar, evitar la rigidez ante las opiniones diferentes, por lo que es mejor importante que te adaptes, aceptes cambios inesperados y realices nuevos proyectos laborales.

Tigre (1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022):

Es una jornada adecuada para tomar decisiones que impliquen crecimiento personal, por lo que es de suma importancia que mantengas un equilibrio emocional, evitando el caer en el impulso en vez de analizar bien cada decisión.

uD83DuDCA5uD83DuDC34 ¡Feliz Año Nuevo Chino!



A partir de hoy, 17 de febrero, según el horóscopo chino, empieza el Año del Caballo, una celebración que recorre el mundo entero como el viento que se siente en el rostro al galopar. Más de 1.500 millones de personas celebran esta fiesta en todo el… pic.twitter.com/mmce5BTGW2 — Biblioteca Nacional de Colombia (@BibliotecaNalCo) February 17, 2026

Conejo (1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999, 2011, 2023):

El Agua Yang favorece creatividad y nuevas ideas, haciendo que la energía se incline a mantenerse en un ritmo más dinámico de lo habitual, por lo que es un buen momento para explorar alternativas diferentes en tus actividades diarias.

Dragón (1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024):

Es un momento adecuado para expresar ideas con confianza, dado a que la energía se inclina hacía aventuras nuevas, a que sigas esas visiones en nuevos horizontes.

Serpiente (1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001, 2013, 2025):

Conviene evitar reaccionar rápidamente ante provocaciones, y mantener la calma ante situaciones inesperadas, canalizando tus emociones, aprovechando que al Agua en Yang impulsa a la reflexión y actuar con inteligencia observando el panorama.

Caballo (1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002, 2014, 2026):

Es un momento favorable para iniciar proyectos o tomar decisiones importantes, por lo que es importante que te mantengas concentrado y enfocado en tus proyectos y las elecciones diarias, aprovecha la energía del día que potencia entusiasmo, dinamismo y confianza personal.

Cabra (1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003, 2015, 2027):

Es un buen momento para compartir ideas con otras personas, permitir una retroalimentación y una apertura para experiencias nuevas, por lo que es importante que aprendas en dónde sí y dónde no, tomar precauciones.

(1/14) ¿NO SABES QUE ANIMAL ERES EN EL HORÓSCOPO CHINO?



¿Sabías que en el horóscopo chino no importa el mes, sino el año en que naciste? A diferencia del zodiaco occidental, aquí te rige un animal que cambia cada año lunar.



¡Vamos a descubrir el tuyo en este hilo!



uD83EuDDF5uD83DuDC47 pic.twitter.com/PIvMAamFwM — ??uD835uDDD8uD835uDDF9 uD835uDDE7uD835uDDEEuD835uDDFFuD835uDDFCuD835uDE01uD835uDDF6uD835uDE00uD835uDE01uD835uDDEE??® (@eltarotista56) January 18, 2026

Mono (1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004, 2016, 2028):

Es un buen momento para explorar proyectos creativos, debido a que el Agua Yang se inclina para impulsar ideas originales o resolver desafíos, inclinando la energía para favorecer ingenio y adaptabilidad frente a cambios.

Gallo (1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029):

La vibración del día invita a equilibrar disciplina con flexibilidad. El Agua Yang favorece nuevas perspectivas sobre metas personales. Conviene evitar críticas excesivas hacia otros. Es un momento adecuado para revisar estrategias. La jornada puede abrir oportunidades inesperadas.

Perro (1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006, 2018, 2030):

La compatibilidad con el día favorece confianza y determinación. El Agua Yang impulsa decisiones que fortalecen proyectos personales. Es una jornada adecuada para tomar iniciativas valientes. Conviene actuar con equilibrio para evitar tensiones. La energía del día puede traer avances positivos.

Cerdo (1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007, 2019):

La energía del día invita a abrirse a nuevas experiencias o ideas. El Agua Yang favorece encuentros sociales y conversaciones interesantes. Conviene evitar comprometerse en demasiadas actividades. Es mejor elegir prioridades claras. La jornada puede resultar estimulante si se mantiene equilibrio.

uD83DuDC0EuD83DuDD25 Año del Caballo de Fuego: según tu año de nacimiento, ¿ya sabés qué animal del horóscopo chino sos? uD83DuDC2FuD83DuDC0DuD83DuDC12? https://t.co/CbVxd27tYB pic.twitter.com/RiDOITW7AS — Matias (@Lodicelaluna) February 19, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui