¿Quién gana HOY en 'Exatlón México' la Villa 360? Este lunes 9 de marzo empezaría la pesadilla azul

Ciudad de México.- Todo parece indicar que en el Exatlón México las cosas seguirán poniéndose más interesantes ante la gran final, ya que podría comenzar la pesadilla azul en esta semana 24, después de un fin de semana terrible en el Duelo de Eliminación. Esto pues según los spoilers ya se sabría quién ganará la Villa 360 la noche de este lunes 9 de marzo del 2026, y también La Ventaja.

En los adelantos que día a día comparten cuentas de spoilers, se dice que los ánimos en el reality deportivo de TV Azteca, van a estar que arden, debido a que entre los azules estarían demasiado cabizbajos ante la salida de Natali Brito, y el que Doris del Moral perdiera una medalla en este enfrentamiento, que se esperaba fuera usada con una roja, no una de las azules, que al parecer afectará su rendimiento.

Según el canal de YouTube de Proyecto TV, en cuanto a la ventaja, que le daría 10 segundos de retraso a los rivales en el comienzo de una carrera o que tengas proyectiles extras en tiros complicados, va a ser una vez más para el equipo de Mati Álvarez que lo ganó la semana pasada, dejando una vez más a los azules con las manos vacías.

'Aquí cada vez se pone más difícil'. Estas son las palabras de Natali Brito al ser eliminada de #ExatlónMéxico y nos cuenta lo duro que fue regresar inesperadamente a esta temporada.



Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/LxuF0DulIs — Exatlón México (@ExatlonMx) March 9, 2026

En cuanto al tema del quienes ganarán la casa grande, con mejor comida y comodidades, según los informes, los del equipo de El Mono Osuna van a triunfar en su intento de mantenerse en las comodidades en este inicio de semana, y el equipo de Ernesto Cazares atacarían sin éxito, por lo que van a tener regresar a las barracas, a dormir en el suelo y con menor calidad en la comida.

Cabe mencionar que, hasta el momento, la información externada anteriormente, sigue en calidad de especulaciones, debido a que esta no proviene de una fuente directa de la televisora de Ricardo Salinas Pliego, como miembros del staff o la propia producción de dicho programa, por lo que el resultado podría ser completamente diferente al anteriormente mencionado y en realidad los azules motivados por su mala racha, conseguirían con éxito la Villa 360.

Fuente: Tribuna del Yaqui