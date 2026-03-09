Revelan IMÁGENES del hijo mayor de Luis Miguel y Aracely Arámbula; es idéntico al cantante (VIDEO)

Ciudad de México. - Este lunes 9 de marzo de 2026, tras prácticamente 19 años de misterio, finalmente fue captado el hijo mayor de los famosos Luis Miguel y Aracely Arámbula. Las cámaras del exitoso programa de espectáculos Ventaneando difundieron las primeras imágenes de Miguel Gallego Arámbula, descendiente del llamado Sol de México. A continuación, en TRIBUNA te contamos todos los detalles.

Según la polémica periodista Pati Chapoy, se trata de una primicia, ya que hasta ahora se desconocía por completo la apariencia física de ambos jóvenes: "Hoy se desvela un secreto guardado por más de diecinueve años", dijo Chapoy. Cabe resaltar que el encargado de esta sorprendente exclusiva fue Ricardo Manjarrez, pues las imágenes fueron tomadas en pleno aeropuerto de la Ciudad de México, donde el equipo de TV Azteca se encontró con los adolescentes.

"Hoy abrimos el programa con una nota que por casi dos décadas ha esperado la prensa de espectáculos, no solamente mexicana, sino también de otros países, porque tenemos las primeras imágenes de los hijos Miguel y Daniel, de Aracely Arámbula y de Luis Miguel", explicó Manjarrez, para después señalar que la actriz de Televisa decidió mantener al margen de los medios a sus hijos, algo que cambió este fin de semana.

Miguel Gallego Arámbula

¿Qué se sabe de Miguel Gallego Arámbula?

Hasta el momento de la elaboración de esta nota, se sabe que nació el 1 de enero de 2007, por lo que hace poco cumplió 19 años. Además, es el hijo mayor de Luis Miguel y de la actriz mejor conocida como La Chule. En lo que respecta a su hermano menor, se llama Daniel Gallego Arámbula y todavía tiene 17 años. Cabe resaltar que, hasta ahora, la protagonista de grandes melodramas no se ha pronunciado sobre este asunto.

¿Qué opinan en redes sociales?

En un video que resubió la creadora de contenido Jaqueline Martínez, a quien le dicen Chamonic, los internautas empezaron a opinar que sin duda alguna Miguel es idéntico a su progenitor cuando era joven. Otros, en cambio, reaccionaron molestos porque la prensa no haya respetado la decisión de Aracely: "Son hijos independientes de la edad y si mamá no quiere que los graben ¿por qué lo hacen? Así tengan 80 años", escribió @blueewhitlove.

Fuente: Tribuna del Yaqui