Tensión en los azules: Evelyn Guijarro y Doris del Moral tienen intensa discusión en 'Exatlón México'

Ciudad de México.- De nueva cuenta, las tensiones en los azules se hizo presente dentro del Exatlón México y ha demostrado que no solo con los rivales hay peleas o se pierde la paciencia, debido a que la famosa lanzadora de jabalina, Evelyn Guijarro, y la patinadora mexicana, Doris del Moral, sorprendieron al público y a sus seguidores, debido a que han protagonizado intensa discusión después de que perdiera un punto importante.

Como se sabe, a lo largo de las 23 semanas que ambos equipos tienen en competencia dentro del reality de TV Azteca, se han enfrentado no solo en los circuitos sino en pleitos personales, al pelear sus triunfos consecutivos muy importantes, así como lo ha sido por mantener la Villa 360 o llevarse los importantes premios del Duelo de los Enigmas, en las que principalmente los varones se han visto envueltos en fuertes series de dimes y diretes.

Pero ahora, que el premio era la permanencia de una mujer azul tan cerca de la gran final, las tensiones han vuelto a elevarse hasta el cielo, reavivando con mayor intensidad la rivalidad entre el equipo de Koke Guerrero y el de Mati Álvarez, que tuvieron diferentes roces, sin embargo, el pasado domingo 8 de marzo, no solo los rojos se fueron contra los azules, sino que también hubo peleas internas en los azules, causando un gran shock en el público.

¿Doris, Natali o Valery? Esta es la atleta Azul eliminada de la semana 23 en #ExatlónMéxico. uD83DuDD35uD83CuDFC3uD83CuDFFB??? https://t.co/Sfkvq0hbEY — Exatlón México (@ExatlonMx) March 9, 2026

En esta ocasión, después de que Doris se quedara con una vida en el Duelo de Eliminación, en el que estaba compitiendo contra Natali Brito, Evelyn la reprendió al señalarle que estaba perdiendo el tiempo en detalles que sabía que se podía brincar, que no eran de carácter urgente, por lo que le pidió que se concentrara mejor en lo que estaba haciendo, a lo que Doris la escuchaba atenta y trataba de pedirle que no se enojara, pero Guijarro se mantenía firme en su molestia.

En ese momento, Koke Guerrero se metió en la conversación, afirmando que este tipo de competencias ayudaban al despertar de las habilidades, centrar a la mente para mantener la perseverancia en ese objetivo inicial por el que se estaba en la competencia desde un inicio.

'Todavía perdiste el tiempo'. Doris expresa su molestia en este #DueloDeEliminación y esto fue lo que le dijo Evelyn y Koke.#ExatlónMéxico Lunes a viernes 8:30 PM, domingos 8:00 PM, por Azteca UNO. pic.twitter.com/mLpZHTgF2m — Exatlón México (@ExatlonMx) March 9, 2026

Fuente: Tribuna del Yaqui