Tercera semana de eliminación: Este es el habitante que dice adiós a 'La Casa de los Famosos'

Ciudad de México.- El reality show de Telemundo La Casa de los Famosos 2026 tuvo una nueva jornada de expulsión este lunes 9 de marzo. Durante la tercera semana de transmisión, el programa despidió a un participante que había generado múltiples opiniones dentro del concurso. Como es habitual cada 7 días, los espectadores tienen la responsabilidad de emitir sus votos para salvar a sus figuras favoritas, dejando al concursante con menos apoyo fuera de la competencia

Para esta ronda, siete personalidades se encontraban en la lista de nominados. El grupo en riesgo estaba integrado por Josh Martínez, Celinee Santos, Julia Argüelles, Jailyne Ojeda, Caeli, Fabio Agostini y Sergio Mayer. Finalmente, tras el conteo, fue el actor y político mexicano Sergio Mayer quien tuvo que tomar sus pertenencias y abandonar el concurso. Y es que dentro de al casa, la estancia del exlegislador estuvo marcada por un constante choque de ideas.

A diferencia de su participación en la edición hecha en México, donde lideró al llamado Team Infierno junto a personalidades como Wendy Guevara y Poncho de Nigris, donde obtuvo un gran triunfo mediático, en esta temporada las condiciones fueron muy diferentes. Varios de sus compañeros de casa refutaban constantemente sus estrategias o propuestas, lo cual causaba roces frecuentes y lo llevaba a mostrar su molestia en pantalla ante la falta de control sobre las decisiones grupales.

A través de sus redes sociales, la cadena Telemundo responsable de la emisión describió la salida del mexicano como la pérdida de un estratega. El mensaje publicado señalaba que se iba el participante encargado de mover las fichas del juego, dejando a los demás concursantes sorprendidos y trazando un panorama donde el grupo queda mucho más dividido frente a los retos de las semanas venideras.

Polémica por sacar licencia

Más allá de los foros de grabación, la incursión de Mayer en este programa de entretenimiento generó polémica en el ámbito público de México. Para poder ingresar a la casa, tomó la decisión de solicitar una licencia a su cargo como diputado federal, dejando pausadas sus actividades legislativas. Dicha acción motivó la intervención de la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia del partido Morena, quien tomó la decisión de suspender sus derechos como militante.

La resolución argumentó que su participación en el formato generaba un impacto negativo en la imagen del movimiento político y creaba confusión sobre la coherencia entre los principios que defiende la organización y el comportamiento de sus representantes. Ahora, con su regreso a la cotidianidad, el exparticipante tendrá que hacer frente a su realidad en el ámbito legislativo, muy lejos del monitoreo de las cámaras.

Fuente: Tribuna del Yaqui