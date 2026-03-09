"Una aberración": Alfredo Adame se pronuncia a acusaciones contra Carmen Salinas de sacrificios satánicos

Ciudad de México.- El reconocido actor y presentador de origen mexicano, Alfredo Adame, acaba de pronunciarse ante las terribles acusaciones que hace poco hicieron en contra de Carmen Salinas, la querida y fallecida actriz de melodramas que es señalada de realizar sacrificios satánicos en bebés, calificándolos de ser "una aberración", además de falsos y solo para llamar la atención.

En medio de la guerra de dimes y diretes, entre la familia de la fallecida actriz de Televisa y de la activista mexicana, Saskia Niño de Rivera, después de que n su pódcast Penitencia, un recluso de nombre 'El Beto', acusó a Carmen de estar detrás de una serie de sacrificios satánicos, en los que él se robaba a niños para entregárselos a la artista mexicana. Ahora, después de que varias celebridades salieran defender a Carmen, Adame se ha sumado.

El reconocido ganador de La Granja VIP, durante una entrevista ante varios medios de comunicación, declaró que "Es una aberración" que alguien se atreva a atacar de esa manera a la famosa actriz, siendo que ella una mujer que solamente sabía dar amor y apoyar a los demás: "Carmen Salinas era una gran persona, una mujer en toda la extensión de la palabra, una mujer que le dio trabajo a mucha gente. Y sobre todo, una mujer que lo que más podía dar era amor y se lo dio. Es la madre de la patria, ya ves que es madrina de no sé cuántos niños".

El expresentador del programa Hoy, mencionó que para él la credibilidad de estas declaraciones tan polémicas en contra de la actriz de Mi Corazón Es Tuyo, destacando que el hombre no era más que un prisionero que estaba encarcelado por hacer cosas terribles y que además de todo, no tiene las pruebas para sostener las versiones que lanzaron en su contra, y todo fue para generar

"Si alguien le puede dar crédito a esa tontería, yo creo que anda muy mal. A mí demuéstramelo, como siempre digo, con los pelos de la burra en la mano".

