Cinco mujeres sobresalientes en las disciplinas de estrategia

Ciudad de México.- Las mujeres cada vez juegan un papel más importante en la sociedad, y no es que no hayan jugado un rol esencial en el pasado, solo que actualmente son más las mujeres que sobresalen en las profesiones que antes eran solamente desempeñadas por los hombres.



Son mujeres que con su intelecto y astucia han alcanzado posiciones importantes en las disciplinas en las que compiten y que, aunque no son especialmente famosas, son un modelo a seguir especialmente porque aprendieron a vencer los miedos y romper paradigmas.

Judit Polgár: La reina del ajedrez

Considerada la mejor jugadora de ajedrez de todos los tiempos, Judit tiene el título de Gran Maestro Internacional. Alcanzó el título de Gran Maestro del ajedrez con tan solo 15 años y con ello rompió el récord en ese momento por su corta edad. Es la única mujer que le ha ganado al jugador número uno del mundo y ha derrotado a once campeones mundiales actuales y anteriores, en ajedrez clásico y rápido.



Cada vez son más las mujeres que sobresalen en el ajedrez, un ejemplo local es la joven promesa Alejandra Sandoval que obtuvo su boleto para participar en las competencias internacionales.

Juego de Ajedrez / Pixabay

Sasha Hostyn: StarCraft 2

Conocida en el mundo de los eSports como Scarlett, es una jugadora profesional de StarCraft II. Además, es la mujer con mayores ganancias en el sector, ha acumulado más de 250 mil euros en premios. Los eSports o deportes electrónicos hacen referencia a la competición profesional de videojuegos y son un fenómeno mundial, hasta el punto de que el equipo de las Chivas del Guadalajara le apuesta a los eSports. En este mundo empezó Scarlett cuando aún estaba en el colegio, pero no fue sino hasta el 2011 cuando empezó a participar en los torneos.



En el 2012 se dio a conocer debido a que salió vencedora en varios juegos frente a jugadores de alto rango. Ha participado en más de 140 torneos y cuenta con más de 46 mil seguidores en Twitch. En cuanto a su identidad, Sasha es una mujer trans, pero es un tema que ella misma ha señalado como “irrelevante para su juego”. Actualmente ocupa la posición número 15 en el ranking mundial de jugadoras de Blizzard.

Irene Sánchez: Counter Strike

“iRene”, originaria de España, es una jugadora profesional de Counter Strike: Global Offensive, pionero en juegos de acción. Es reconocida a nivel mundial porque fue la primera persona en lograr un salario como jugadora profesional de videojuegos. Irene empezó a jugar a los videojuegos en el año 2003 y desde el año 2005 ha participado en gran cantidad de torneos.



Se unió al equipo francés Millenium Ladies en el año 2010 y su carrera ha ido ligada de la compañía sueca Bad Monkey Gaming. Además, Irene es la mujer que ha ganado el mayor premio en un torneo de eSports, 15 mil dólares de recompensa por salir triunfante en el Intel Challenge Katowice de 2015.

Cathy Hulbert: Blackjack

Nacida en Nueva York en 1950, Cat Hulbert desarrolló una pasión por las cartas desde que era muy joven. Su primer amor fue el póker y por esa razón se trasladó a Las Vegas cuando tenía 25 años. Allí empezó a trabajar en un casino para poder pagar la universidad. Y en una noche de trabajo conoció a Ken Uston, jugador profesional de blackjack, quien le enseñó el arte de las cartas y ahí cambió su vida.



Según Betway Casino, el blackjack es un juego de estrategia cuyo objetivo es tener una mano que no supere 21 puntos pero que sea superior a la de los demás jugadores. Con este juego, Cat se convirtió en miembro del equipo de Checoslovaquia y fue condecorada como una de los 7 mejores jugadoras de póker del mundo en 1996. Escribió el libro “Superando a los chicos: Consejos de póker para mujeres competitivas” y actualmente se dedica a dar asesorías sobre el tema desde su propio negocio en línea.

Juego de Póker / Pixabay

Leslie Scott

La última de esta lista no es precisamente una jugadora profesional de juegos de estrategia, sino el cerebro detrás del Jenga, uno de los juegos de mesa más populares a nivel mundial y lanzado al mercado en el año 1983 por London Toy Fair. Leslie, originaria de Tanzania, ideó y diseñó el juego de habilidades motoras que hoy es comercializado por Hasbro.



De hecho, Leslie se inspiró en la palabra kujenga que en lengua swahili (lenguaje nacional de Tanzania) significa construir. En 1985, Leslie cedió los derechos mundiales de Jenga a Robert Gleber, empresario americano, y fundó su propia empresa Oxford Games Ltd.

En conclusión, estas mujeres se caracterizan por triunfar en disciplinas de estrategia que aún hoy dominan los hombres. Hoy por hoy, las mujeres manejan los presupuestos militares, juegan al fútbol, conducen camiones, y boxean, entre otras. Y todas ellas son un modelo a seguir para muchas otras mujeres en el mundo. Ellas demuestran que es posible atreverse y ser las mujeres sin importar el género ni la presión social.