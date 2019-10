Cómo identificar si estoy saliendo con un hombre mantenido

Ciudad de México.- Mantener una relación en pareja es un gran desafío, principalmente en el tema de las finanzas, en el cual debe haber un equilibrio, sin embargo, no siempre es así, así que debes ser consiente de la situación, ¿tú sabes cuando tu pareja es un mantenido?

Tú pagas las cuentas

Una relación también es un equipo es por eso que no es nada raro, que en algunas ocasiones se dividan la cuenta el hombre y luego la mujer, sin embargo, esto no siempre es equitativo, ya que en muchas ocasiones surge la frase “no te preocupes, yo pago” y esto no es nada bueno si lo haces con gran constancia cada vez que salen a cenar.

Le das regalos

En la mayoría de los casos las mujeres suelen ser mucho más detallistas y románticas que los hombres, por lo que es común que la novia dé regalos a su pareja, esto no tiene nada de malo pero hay que saber, que no siempre es bueno dar detalles sin recibir nada a cambio.

Sale de fiesta

No tiene nada de malo que de vez en cuando las parejas salgan con sus mejores amigos, dejando de un lado los celos es normal y está bien que lo hagan, sin embargo, debes de poner atención al hecho de que siempre tenga tiempo y dinero para salir de fiesta con sus amigos, y en la mayoría de los casos cuando quiera salir con su novia, no quiera gastar mucho dinero.

Le ayudes a conseguir trabajo

Si tu pareja está desempleado no quiere decir que sea malo, lo preocupante es que le ayudes a conseguir un empleo o peor aún que te pida el favor con algún conocido o familiar, esto es malo ya que de esta manera lo conviertes en un mantenido al conseguir algo de provecho para él. Así que ya lo sabes, evita hacer mucho por tu pareja o fíjate muy bien si lo que haces por él, también lo puede hacer por ti, de esta manera identificarás si sales con un mantenido.