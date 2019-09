¿Cómo puedo presentarle a mi hijo y decirle que ya tengo una pareja?

Ciudad de México.- La separación de los padres constituye en sí una experiencia traumática para los niños y adolescentes. La llegada de una nueva pareja sentimental a la vida de uno de los progenitores e incluso su incorporación al domicilio familiar puede constituir un episodio vital clave en las relaciones con los hijos y en su estabilidad emocional.

Debes de tener mucha paciencia y tranquilidad, no presentar de forma automática a la pareja en la familia, pues para ellos es un extraño y traerlo bruscamente puede producir rechazo. Un paseo, ir al cine o al parque y que conozcan a la nueva pareja como amigo es lo más indicado, señala el experto.

Debes de preguntarle qué le ha parecido la salida y no qué opina de la otra persona. ¿Se pasó bien? ¿Quieres que se repita?, son el tipo de preguntas oportunas en estos casos. Y sobre quién es la persona en cuestión hay que dejar al niño que sea él pregunte, mejor responder entonces que se trata de un amigo y no clasificarlo ni darle una categoría hasta que no se conozcan.

Con el paso del tiempo, si el niño pregunta si es el novio, tienes que decirle que forma parte de sus vidas y que la persona que entre en ese universo familiar, tiene que aceptarlo. Son un equipo familiar, eso es lo que deberías transmitir al niño. Esta nueva pareja se debe presentar como alguien distinto, con un nuevo rol que no debe interrumpir la vida cotidiana, ya que en esta etapa de la relación continúa siendo un alguien extraño para la vida familiar.

Cada persona debe tener su espacio y el papá que se ha ido de casa sigue con su papel pero desde otro lugar, así que no se puede sustituir, lo recomendable es presentarle a tu hijo como un nuevo papel. Si se decide vivir bajo el mismo techo con la nueva pareja, hay que hablarlo con los hijos y explicarles las motivaciones para vivir juntos con claridad y de nuevo realizar esta nueva integración.

Expertos en el tema señalan que es 100% seguro que existirán conflictos y que hay que tener muy claro que no hay que atacar o sermonear a los hijos de la pareja y hay que tener en cuenta que el respeto y ostentar autoridad son aspectos que hay que ganarse poco a poco.